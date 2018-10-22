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У дизельных моторов насчитали пять достоинств

У дизельных моторов эксперты-автолюбители насчитали пять достоинств, которые могут с лихвой перекрыть недостатки. Кто-то относится к «дизелям» с пренебрежением, считая этот вид двигателей более шумным и менее экологичным. Но оказалось, что все не так просто.

У дизельных моторов насчитали пять достоинств

Современные дизельные моторы способны соответствовать самым взыскательным стандартам, поскольку прогрессивные технологии не могли не отразиться и на них. К примеру, низкие обороты позволяют дизельным двигателям быть менее шумными, чем бензиновые собратья. Да и выбросы в атмосферу значительно упали, позволив таким агрегатам в полной мере соответствовать требованиям экологов.

«Дизель» выдает более высокий крутящий момент, позволяя машине легче справляться с повышенными нагрузками. Используемое топливо, разумеется, обойдется дешевле, чем бензин, да и на вторичном рынке дизельные автомобили более востребованы, отмечают специалисты. Главное, чтобы дизельное авто относилось к достаточно современным моделям.



 
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Авто
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 06:00

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