У дизельных моторов насчитали пять достоинств





Современные дизельные моторы способны соответствовать самым взыскательным стандартам, поскольку прогрессивные технологии не могли не отразиться и на них. К примеру, низкие обороты позволяют дизельным двигателям быть менее шумными, чем бензиновые собратья. Да и выбросы в атмосферу значительно упали, позволив таким агрегатам в полной мере соответствовать требованиям экологов.«Дизель» выдает более высокий крутящий момент, позволяя машине легче справляться с повышенными нагрузками. Используемое топливо, разумеется, обойдется дешевле, чем бензин, да и на вторичном рынке дизельные автомобили более востребованы, отмечают специалисты. Главное, чтобы дизельное авто относилось к достаточно современным моделям.