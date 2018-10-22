Пять простых шагов на пути к похудению назвали ученые





1 – Рацион питания должен включать простые, необработанные продукты, в составе которых нет консервантов, красителей, усилителей вкуса и прочей «химии». Речь идет о цельнозерновых макаронах, крупах, отрубях, а также фруктах и овощах.2 – Четыре стакана чистой воды в день и не меньше: водный баланс организма крайне важен, поскольку вода активизирует очистительные функции, стимулирует процессы омоложения и избавления от токсинов. И все это без дополнительных усилий.3 – Зеленый чай. Регулярное употребление этого напитка позволяет в разы быстрее сжигать накопленный жир, перерабатывая его в энергию.4 –В этом пункте ученые напомнили о необходимости употребления продуктов, содержащих «полезный» мононенасыщенный жир. Речь идет об орехах, оливковом масле, красной рыбе и молочных продуктах.5 – Последний совет также очень прост. Ешьте медленно, превращая трапезу в удовольствие от жизни. Поспешный перекус на ходу из кастрюльки не позволяет желудку вовремя понять, что он уже насытился, а переедание ничего хорошего не несет, как и слишком большие и плохо прожеванные куски пищи.