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Пять простых шагов на пути к похудению назвали ученые

Ученые-диетологи назвали пять простых шагов на пути к похудению. Советы, основанные на многочисленных исследованиях, позволяют добиться желанной цели легко и просто.

Пять простых шагов на пути к похудению назвали ученые

1 – Рацион питания должен включать простые, необработанные продукты, в составе которых нет консервантов, красителей, усилителей вкуса и прочей «химии». Речь идет о цельнозерновых макаронах, крупах, отрубях, а также фруктах и овощах.

2 – Четыре стакана чистой воды в день и не меньше: водный баланс организма крайне важен, поскольку вода активизирует очистительные функции, стимулирует процессы омоложения и избавления от токсинов. И все это без дополнительных усилий.

3 – Зеленый чай. Регулярное употребление этого напитка позволяет в разы быстрее сжигать накопленный жир, перерабатывая его в энергию.

Пять простых шагов на пути к похудению назвали ученые

4 –В этом пункте ученые напомнили о необходимости употребления продуктов, содержащих «полезный» мононенасыщенный жир. Речь идет об орехах, оливковом масле, красной рыбе и молочных продуктах.

5 – Последний совет также очень прост. Ешьте медленно, превращая трапезу в удовольствие от жизни. Поспешный перекус на ходу из кастрюльки не позволяет желудку вовремя понять, что он уже насытился, а переедание ничего хорошего не несет, как и слишком большие и плохо прожеванные куски пищи.



 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 04:00

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