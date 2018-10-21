За бардак в комнате Саша Черно получила нагоняй от Ксении Бородиной
Саша Черно одна из самых негативных участниц проекта «Дом-2», и вокруг нее постоянно много разговоров. А недавно она получила нагоняй от Ксении Бородиной.
Александре постоянно выговаривают за то, что она не следит за собой, имеет склочный характер и не делает никаких усилий для того, чтобы хоть немного скинуть вес. Все это вызывает недоумение, почему Иосиф Оганесян, состоящий в паре с Черно, всё еще терпит ее.
Совсем недавно в коллекцию Саши добавился ещё один недостаток. Ксюша Бородина была в шоке, когда, придя на «тет-а-тет» в комнату Черно и Иосифа, увидела, что повсюду раскидана одежда и личные вещи, и косметика.
Чтобы пройти в глубь комнаты, Ксении пришлось преодолевать препятствия из вещей на полу. Ни у кого не вызвало удивления, что за этот свинарник Черно пришлось выслушать огромное количество критики.
Бородина, не скрывая эмоций, отчитала по полной программе и Оганесяна, и Черно. Многие поклонники шоу полностью поддержали Ксению.
Полнейший бардак в комнате уже достаточно давно стал привычным для Саши. Роль уборщицы ранее исполнял Иосиф, но даже ему уже стало на все наплевать.
Александре постоянно выговаривают за то, что она не следит за собой, имеет склочный характер и не делает никаких усилий для того, чтобы хоть немного скинуть вес. Все это вызывает недоумение, почему Иосиф Оганесян, состоящий в паре с Черно, всё еще терпит ее.
Совсем недавно в коллекцию Саши добавился ещё один недостаток. Ксюша Бородина была в шоке, когда, придя на «тет-а-тет» в комнату Черно и Иосифа, увидела, что повсюду раскидана одежда и личные вещи, и косметика.
Чтобы пройти в глубь комнаты, Ксении пришлось преодолевать препятствия из вещей на полу. Ни у кого не вызвало удивления, что за этот свинарник Черно пришлось выслушать огромное количество критики.
Бородина, не скрывая эмоций, отчитала по полной программе и Оганесяна, и Черно. Многие поклонники шоу полностью поддержали Ксению.
Полнейший бардак в комнате уже достаточно давно стал привычным для Саши. Роль уборщицы ранее исполнял Иосиф, но даже ему уже стало на все наплевать.