За бардак в комнате Саша Черно получила нагоняй от Ксении Бородиной





Александре постоянно выговаривают за то, что она не следит за собой, имеет склочный характер и не делает никаких усилий для того, чтобы хоть немного скинуть вес. Все это вызывает недоумение, почему Иосиф Оганесян, состоящий в паре с Черно, всё еще терпит ее.Совсем недавно в коллекцию Саши добавился ещё один недостаток. Ксюша Бородина была в шоке, когда, придя на «тет-а-тет» в комнату Черно и Иосифа, увидела, что повсюду раскидана одежда и личные вещи, и косметика.Чтобы пройти в глубь комнаты, Ксении пришлось преодолевать препятствия из вещей на полу. Ни у кого не вызвало удивления, что за этот свинарник Черно пришлось выслушать огромное количество критики.Бородина, не скрывая эмоций, отчитала по полной программе и Оганесяна, и Черно. Многие поклонники шоу полностью поддержали Ксению.Полнейший бардак в комнате уже достаточно давно стал привычным для Саши. Роль уборщицы ранее исполнял Иосиф, но даже ему уже стало на все наплевать.