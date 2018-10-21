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За бардак в комнате Саша Черно получила нагоняй от Ксении Бородиной

Саша Черно одна из самых негативных участниц проекта «Дом-2», и вокруг нее постоянно много разговоров. А недавно она получила нагоняй от Ксении Бородиной.

Александре постоянно выговаривают за то, что она не следит за собой, имеет склочный характер и не делает никаких усилий для того, чтобы хоть немного скинуть вес. Все это вызывает недоумение, почему Иосиф Оганесян, состоящий в паре с Черно, всё еще терпит ее.

За бардак в комнате Саша Черно получила нагоняй от Ксении Бородиной

Совсем недавно в коллекцию Саши добавился ещё один недостаток. Ксюша Бородина была в шоке, когда, придя на «тет-а-тет» в комнату Черно и Иосифа, увидела, что повсюду раскидана одежда и личные вещи, и косметика.

Чтобы пройти в глубь комнаты, Ксении пришлось преодолевать препятствия из вещей на полу. Ни у кого не вызвало удивления, что за этот свинарник Черно пришлось выслушать огромное количество критики.

За бардак в комнате Саша Черно получила нагоняй от Ксении Бородиной

Бородина, не скрывая эмоций, отчитала по полной программе и Оганесяна, и Черно. Многие поклонники шоу полностью поддержали Ксению.

Полнейший бардак в комнате уже достаточно давно стал привычным для Саши. Роль уборщицы ранее исполнял Иосиф, но даже ему уже стало на все наплевать.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:17

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