АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-5 самых ожидаемых электрокаров
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

Настя Каменских восхитила подписчиков в Instagram сексуальным образом

На своей странице в социальной сети Instagram Настя Каменских опубликовала новое фото, на котором она предстала в весьма сексуальном образе. Подписчики исполнительницы пришли в восторг от ее нового снимка.

Настя Каменских восхитила подписчиков в Instagram сексуальным образом

Недавно Настя Каменских выступила в Германии и несколько часов назад опубликовала фото, которое сделала перед своим концертом. На снимке в социальной сети певица запечатлена в черном обтягивающем костюме, а в дополнение к нему знаменитость надела металлический пояс с свисающими цепочками. Верхняя часть ее одежды была прозрачной, что позволило фанатам рассмотреть ее нижнее белье. В комментарии к своему посту Настя Каменских написала: "Two concerts in one night in Germany!".

Настя Каменских восхитила подписчиков в Instagram сексуальным образом

Подписчики исполнительницы отреагировали очень быстро. Некоторые пришли в восторг от такого сексуального образа своей любимицы. Другие просто поблагодарили певицу за ее творчество. Но нашлись и те, кто посчитал такой образ знаменитости слишком откровенным.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Аргентине в эфире новостей появился НЛО
В Сети выложили очередную пародию на Александру
У дизельных моторов насчитали пять достоинств
Настя Каменских восхитила подписчиков в Instagram
Пять простых шагов на пути к похудению назвали
Певица Глюк’оZа рассказала об операции на ноге
Яйца в дверце холодильника хранить нельзя – ученые
Певица МакSим вернулась на сцену после тяжелой
Компания Huawei представила устройство для
Медики рассказали, как распознать клиническую
В Китае подняли в воздух первый грузовой
Фонд Typhoon закрыл самую крупную сделку в
Анастасия Волочкова показала, как выглядит без
Татьяна Африкантова в смешном видео критикует
Горбачев поддержал Путина в вопросе возможного
Asus анонсировали выпуск 15,6-дюймового ноутбука
На Кубани при столкновении маршрутки и такси
За бардак в комнате Саша Черно получила нагоняй
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова опять разлучает
Самой красивой стюардессой в мире признали
Ольга Бузова прекратила общение с Лебедевым из-за
Российские тюнеры представили рестайлинг-версию
Звезда «Дома-2» Александр Нелидов: «Это
"Свитер абсолютной победы" Фёдора Емельяненко
На шоу Максима Галкина Алла Пугачева поразила
Обновление Google Camera вывело из строя
Мусульбес и Литвинов планируют покинуть «Дом-2» и
В Сети появилось официальное изображение Samsung
Иосиф Оганесян опроверг слухи о своей болезни и
Жена Валентина Юдашкина рассказала, как ревновала
Просмотреть все новости