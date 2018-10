Настя Каменских восхитила подписчиков в Instagram сексуальным образом

Недавно Настя Каменских выступила в Германии и несколько часов назад опубликовала фото, которое сделала перед своим концертом. На снимке в социальной сети певица запечатлена в черном обтягивающем костюме, а в дополнение к нему знаменитость надела металлический пояс с свисающими цепочками. Верхняя часть ее одежды была прозрачной, что позволило фанатам рассмотреть ее нижнее белье. В комментарии к своему посту Настя Каменских написала: "Two concerts in one night in Germany!".Подписчики исполнительницы отреагировали очень быстро. Некоторые пришли в восторг от такого сексуального образа своей любимицы. Другие просто поблагодарили певицу за ее творчество. Но нашлись и те, кто посчитал такой образ знаменитости слишком откровенным.