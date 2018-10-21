Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова опять разлучает пару с Саймоном Марданшиным





Да и сам Саймон (по паспорту просто Семен) не раз признавался в нежных чувствах к «экс-блестящей» и называл её своей музой, обещая, что на какое-либо продолжение отношений претендовать не будет.Но сама ведущая пытается убрать каждого, кто проявляет к Марданшину какие-либо симпатии. Хотя кажется, что она не прочь перевести общение в романтическое русло. Недавно Ольга отправила домой Марию и Кристину Смирновых, до этого с шоу ушла Маргарита Овсянникова, и теперь подобная судьба ждёт и Юлию Романову.Вернувшись с отпуска, Орлова не скрывала своего неравнодушия по поводу того, что Саймон уже в отношениях с Романовой. Но и даже факт этого не остановил Орлову. Она спокойно забралась на руки к своему любимчику, игнорируя любые взгляды от соперницы.Зрители принялись сочувствовать Юле, ведь не каждый день приходится наблюдать, как ведущая уводит твоего молодого человека.