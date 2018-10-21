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Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова опять разлучает пару с Саймоном Марданшиным

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова опять разлучает пару с Саймоном Марданшиным, заставляя зрителей реалити-шоу предполагать ее неравнодушие к этому участнику.

Да и сам Саймон (по паспорту просто Семен) не раз признавался в нежных чувствах к «экс-блестящей» и называл её своей музой, обещая, что на какое-либо продолжение отношений претендовать не будет.

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова опять разлучает пару с Саймоном Марданшиным

Но сама ведущая пытается убрать каждого, кто проявляет к Марданшину какие-либо симпатии. Хотя кажется, что она не прочь перевести общение в романтическое русло. Недавно Ольга отправила домой Марию и Кристину Смирновых, до этого с шоу ушла Маргарита Овсянникова, и теперь подобная судьба ждёт и Юлию Романову.

Вернувшись с отпуска, Орлова не скрывала своего неравнодушия по поводу того, что Саймон уже в отношениях с Романовой. Но и даже факт этого не остановил Орлову. Она спокойно забралась на руки к своему любимчику, игнорируя любые взгляды от соперницы.

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова опять разлучает пару с Саймоном Марданшиным

Зрители принялись сочувствовать Юле, ведь не каждый день приходится наблюдать, как ведущая уводит твоего молодого человека.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:04

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