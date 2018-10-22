Певица Глюк’оZа рассказала об операции на ноге

Наталья Чистякова-Ионова, более известная, как певица Глюк’оZа, постоянно делится со своими фанатами веселыми фотографиями и видео на своей странице в Instagram. Но накануне в социальной сети исполнительницы появился пост, в котором она рассказала, что у нее произошла неприятная ситуация. Знаменитость написала, что она перенесла операцию на пальце на ноге. Также она поведала, что уже полностью восстановилась после хирургического вмешательства. На видео Глюк’оZа прыгает и кружится в вечернем платье, она смеется и просто светится от счастья.Преданные поклонники знаменитости решили выразить свою заботу и начали писать ей в комментариях слова поддержки и различные комплименты. Всего за сутки видео с Глюк’оZой успели просмотреть более 382 тысяч пользователей Сети.