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Певица Глюк’оZа рассказала об операции на ноге

Певица Глюк’оZа сообщила своим поклонникам о перенесенной операции на ноге. Исполнительница созналась, что весьма долго не могла ходить, поскольку испытывала в этот момент сильную боль.

Певица Глюк’оZа рассказала об операции на ноге

Наталья Чистякова-Ионова, более известная, как певица Глюк’оZа, постоянно делится со своими фанатами веселыми фотографиями и видео на своей странице в Instagram. Но накануне в социальной сети исполнительницы появился пост, в котором она рассказала, что у нее произошла неприятная ситуация. Знаменитость написала, что она перенесла операцию на пальце на ноге. Также она поведала, что уже полностью восстановилась после хирургического вмешательства. На видео Глюк’оZа прыгает и кружится в вечернем платье, она смеется и просто светится от счастья.

Певица Глюк’оZа рассказала об операции на ноге

Преданные поклонники знаменитости решили выразить свою заботу и начали писать ей в комментариях слова поддержки и различные комплименты. Всего за сутки видео с Глюк’оZой успели просмотреть более 382 тысяч пользователей Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 03:00

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