Яйца в дверце холодильника хранить нельзя – ученые





Яйца представляют собой популярный, доступный и весьма полезный продукт. Но в целях обеспечения безопасности здоровья необходимо соблюдать определенный температурный режим. Но дверцы холодильника могут часто открываться и закрываться, пока кто-то из домочадцев будет доставать оттуда необходимые продукты. В итоге из-за скачка температур яйца могут быстрее портиться, а употребление несвежего продукта чревато серьезными последствиями, предупреждают эксперты.Наилучшее место для длительного хранения яиц – внутренние полки холодильника, где температура отличается стабильностью.