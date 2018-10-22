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Яйца в дверце холодильника хранить нельзя – ученые

Яйца в дверце холодильника хранить нельзя, заявили ученые, на которых ссылается издание Reader’s Digest. Привычное всем место хранения, оборудованное специальными лотками, подвергается резким колебаниям температур, что может отразиться на свежести «куриных плодов».

Яйца в дверце холодильника хранить нельзя – ученые

Яйца представляют собой популярный, доступный и весьма полезный продукт. Но в целях обеспечения безопасности здоровья необходимо соблюдать определенный температурный режим. Но дверцы холодильника могут часто открываться и закрываться, пока кто-то из домочадцев будет доставать оттуда необходимые продукты. В итоге из-за скачка температур яйца могут быстрее портиться, а употребление несвежего продукта чревато серьезными последствиями, предупреждают эксперты.

Наилучшее место для длительного хранения яиц – внутренние полки холодильника, где температура отличается стабильностью.



 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 02:00

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