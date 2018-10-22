Певица МакSим вернулась на сцену после тяжелой болезни
Несколько месяцев назад стало известно, что певица МакSим решила прекратить свою деятельность из-за состояния здоровья. Сейчас исполнительница, после тяжелой болезни вернулась на сцену и дала концерт.
На первом концерте после непродолжительного отсутствия певица МакSим произвела настоящий фурор. Зал был полон ее преданных поклонников, которые преподнесли знаменитости огромное количество букетов и подарков. Сама исполнительница полностью восстановилась после тяжелой болезни и была полна сил и хорошего настроения. Также знаменитость удивила своих фанатов новой прической и цветом волос. Наследующий день после выступления певица поблагодарила поклонников за то, что они пришли поддержать ее.
Напомним, что в июле перед одним из концертов певице МакSим стало плохо, после чего она сделала заявление об уходе со сцены. Позже знаменитости диагностировали проблему с сосудами головного мозга. Поправить здоровье певице помогал новый возлюбленный Олег. Молодые люди отдыхали в престижном отеле, расположенном в горном лесу.
На первом концерте после непродолжительного отсутствия певица МакSим произвела настоящий фурор. Зал был полон ее преданных поклонников, которые преподнесли знаменитости огромное количество букетов и подарков. Сама исполнительница полностью восстановилась после тяжелой болезни и была полна сил и хорошего настроения. Также знаменитость удивила своих фанатов новой прической и цветом волос. Наследующий день после выступления певица поблагодарила поклонников за то, что они пришли поддержать ее.
Напомним, что в июле перед одним из концертов певице МакSим стало плохо, после чего она сделала заявление об уходе со сцены. Позже знаменитости диагностировали проблему с сосудами головного мозга. Поправить здоровье певице помогал новый возлюбленный Олег. Молодые люди отдыхали в престижном отеле, расположенном в горном лесу.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 01:00