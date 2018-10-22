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Певица МакSим вернулась на сцену после тяжелой болезни

Несколько месяцев назад стало известно, что певица МакSим решила прекратить свою деятельность из-за состояния здоровья. Сейчас исполнительница, после тяжелой болезни вернулась на сцену и дала концерт.

Певица МакSим вернулась на сцену после тяжелой болезни

На первом концерте после непродолжительного отсутствия певица МакSим произвела настоящий фурор. Зал был полон ее преданных поклонников, которые преподнесли знаменитости огромное количество букетов и подарков. Сама исполнительница полностью восстановилась после тяжелой болезни и была полна сил и хорошего настроения. Также знаменитость удивила своих фанатов новой прической и цветом волос. Наследующий день после выступления певица поблагодарила поклонников за то, что они пришли поддержать ее.

Певица МакSим вернулась на сцену после тяжелой болезни

Напомним, что в июле перед одним из концертов певице МакSим стало плохо, после чего она сделала заявление об уходе со сцены. Позже знаменитости диагностировали проблему с сосудами головного мозга. Поправить здоровье певице помогал новый возлюбленный Олег. Молодые люди отдыхали в престижном отеле, расположенном в горном лесу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 01:00

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