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Ольга Бузова прекратила общение с Лебедевым из-за Александра Гринева

Совсем недавно подошел к концу проект «Замуж за Бузову», на котором Ольга искала свою любовь.

Победителем оказался Денис Лебедев, и фолловеры артистки ждали продолжения отношений и после шоу. Но звезда выпустила обличающий пост в Instagram, где объявила о расставании и обвинила сыровара в изменах, увлечении наркотиками и в желании пропиариться за счёт её имени.

Ольга Бузова прекратила общение с Лебедевым из-за Александра Гринева

Сегодня уже заявляют, что Бузова намеренно очернила Лебедева для скорейшего расставания, чтобы продолжить общение с другим участником шоу Александром Гриневым. Последний пытался доказать искренность чувств певице, но постоянно повторял, что его смущают камеры и не дают ему возможности открыться.

Ольга попрощалась с Александром в предпоследнем выпуске, но так как он ей симпатизировал с самого начала, то можно было ожидать и дальнейшего общения в реальном мире. И если посмотреть последние публикации Гринева в сети, то в них очень сложно узнать застенчивого и скромного молодого человека.

После появления новостей о прекращении отношений Бузовой с Лебедевым, Гринев опубликовал несколько постов, упоминая певицу, хотя ранее таких постов не выкладывал.

Ольга Бузова прекратила общение с Лебедевым из-за Александра Гринева

В одном из опубликованных видео Гринев признался, что Ольга изменила его жизнь, и он посвятил ей клип, добавив ниже сообщение, которое подтверждает тесное общение межу ними и после шоу: « У тебя есть самое дорогое в жизни - это близкие и родные люди, которые всегда тебя поддержат и не дадут опустить нос. Таким человеком ты стала и для меня. Всё остальное я сказал тебе лично, и от своих слов никогда не откажусь, чтобы там ни было».

Также в Stories Александра примечателен свежий снимок с изображением шоколада марки Buzchocolate и мужских духов.

«Любимый аромат», - подпись под фото навевает мысли на отношения с певицей, так как этот аромат духов покорил Бузову в момент их первой встречи.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:10

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