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Компания Huawei представила устройство для беспроводной зарядки с 1 ТБ памяти

Компания Huawei представила устройство для беспроводной зарядки мобильных устройств. Как сообщается, зарядка обладает встроенной памятью в 1 ТБ, с помощью которой возможно создать резервную копию данных.

Компания Huawei представила устройство для беспроводной зарядки с 1 ТБ памяти

Эксперты утверждают, что перенесенные данные можно после сохранить на компьютер, а в дальнейшем использовать и в случае необходимости восстановить некоторые из них на мобильном. Также при помощи зарядки можно освободить память мобильного телефона в случае, когда под рукой нет альтернативного способа. Впрочем, данная функция будет доступна исключительно смартфонам серии Mate 20.

16 октября были показаны смартфоны Mate 20, Mate 20 X, Mate 20 Pro, Mate 20 Porsche Design. Каждый представитель данной линейки будет способен задействовать функцию копирования, которая имеется у нового зарядного устройства.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 00:00

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