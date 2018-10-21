Звезда «Дома-2» Александр Нелидов: «Это реалити-шоу никогда не закроют»

«По своей сути, «ДОМ-2» — это своеобразный срез нашего общества. Кастинг-директоры еженедельно отбирают из тысяч желающих лишь нескольких самых ярких персонажей, которые олицетворяют определенные архетипы. Именно поэтому за героями интересно наблюдать. Они влюбляются, женятся, разводятся. После проекта кто-то становится крайне популярен, как Ольга Бузова, а кто-то уезжает в глушь, как Май Абрикосов и пропадает с радаров. Все происходит искренне, как в жизни», - рассказывает Саша.

«Такой материал пропадает! Если сценаристы и продюсеры будут работать грамотно, «ДОМ-2» никогда не закроют, потому это это универсальный формат», - говорит звезда телешоу.

«Так что могу назвать проект школой жизни», - подытожил разговор Александр Нелидов.





Мужчина не отрицает, что на улицах его узнают, но светская жизнь его отнюдь не интересует.Надо отметить, что Александр попал в самый первый поток «пятнадцати клевых людей» проекта. Сегодня Нелидов строит бизнес карьеру, воспитывает ребенка и счастлив в браке. На днях он дал интервью изданию «СтарХит» и ответил на вопросы поклонников.В частности Александр отметил, что всегда воспринимал телепроект, как своего рода эксперимент, возможность проследить, как люди строят отношения. Мужчина уже написал две книжки реалити-шоу: «ДОМ-2. Нелидов ± Солнце» и «ДОМ-2. Мы счастливы».Нелидов отмечает, что смотреть телепроект перестал, потому что следить за происходящим у него просто не было времени. Но он полагает, что «Дом-2» необходимо изучать с точки зрения психологии. Именно поэтому это реалити-шоу не закроют никогда.Сегодня Александр может назвать себя счастливым человеком. Ведь он занимается любимым делом, развивается, воспитывает ребёнка. Телепроекту он благодарен до сих пор. Именно там он познакомился с такими разными людьми, научился контактировать с ними вне зависимости от возраста или статуса.