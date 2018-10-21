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Медики рассказали, как распознать клиническую депрессию

В осенний период люди часто сталкиваются с ухудшением настроения и понижением иммунитета, что весьма плохо влияет на самочувствие. В связи с этим медики рассказали, как распознать настоящую депрессию.

Медики рассказали, как распознать клиническую депрессию

Специалисты заявили, что депрессия имеет два типа. Первый - это реакция на стресс, данное состояние можно вылечить с помощью препаратов и консультациями с врачом. Второй тип депрессии более коварный. Несмотря на то, что всё хорошо, у человека начинает "пропадать" настроение, и он впадает в уныние. Врачи решили рассказать, как отличить депрессию от апатии или лени. Они поведали, что в таком случае человек испытывает необъяснимую тревогу и постоянную тоску, а также полную потерю интереса к жизни. У некоторых людей наблюдается невозможность делать элементарные вещи, а также тугость мысли.

Также специалисты отнесли к признакам этого заболевания и проблемы с пищеварением и сердцем, а еще и частые головные боли. Кроме того, при клинической депрессии человек не может радоваться, поскольку на это у него просто нет сил.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Вчера, 23:00

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