Медики рассказали, как распознать клиническую депрессию





Специалисты заявили, что депрессия имеет два типа. Первый - это реакция на стресс, данное состояние можно вылечить с помощью препаратов и консультациями с врачом. Второй тип депрессии более коварный. Несмотря на то, что всё хорошо, у человека начинает "пропадать" настроение, и он впадает в уныние. Врачи решили рассказать, как отличить депрессию от апатии или лени. Они поведали, что в таком случае человек испытывает необъяснимую тревогу и постоянную тоску, а также полную потерю интереса к жизни. У некоторых людей наблюдается невозможность делать элементарные вещи, а также тугость мысли.Также специалисты отнесли к признакам этого заболевания и проблемы с пищеварением и сердцем, а еще и частые головные боли. Кроме того, при клинической депрессии человек не может радоваться, поскольку на это у него просто нет сил.