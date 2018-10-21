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В Китае подняли в воздух первый грузовой беспилотник “Фейхун-98”

В автономном районе Внутренняя Монголия (Китай) состоялся первый демонстрационный тест крупнейшего в мире беспилотника. “Фейхун-98” разработан на основе советского самолета Aн-2.

В Китае подняли в воздух первый грузовой беспилотник “Фейхун-98”

Главной целью данной разработки является доставка грузов в труднодоступные регионы. Технические характеристики “Фейхун-98” практически полностью совпадают с аналогичными у Ан-2, включая крейсерскую скорость и грузоподъемность. Проведение демонстративного полета в автономном районе Внутренняя Монголия говорит о том, что устройство находится на стадии, близкой к завершающей. Как стало известно, аппарат способен совершать перелеты с дополнительным весом порядка полутора тонн, а также стабильно передвигаться на скорости 180 км/ч.

Разработчики модели утверждают, что за основу беспилотника брали самолет Y-5B. Данная модель и была в свое время скопирована с советского легкого самолета Ан-2.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 22:00

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