В Китае подняли в воздух первый грузовой беспилотник “Фейхун-98”





Главной целью данной разработки является доставка грузов в труднодоступные регионы. Технические характеристики “Фейхун-98” практически полностью совпадают с аналогичными у Ан-2, включая крейсерскую скорость и грузоподъемность. Проведение демонстративного полета в автономном районе Внутренняя Монголия говорит о том, что устройство находится на стадии, близкой к завершающей. Как стало известно, аппарат способен совершать перелеты с дополнительным весом порядка полутора тонн, а также стабильно передвигаться на скорости 180 км/ч.Разработчики модели утверждают, что за основу беспилотника брали самолет Y-5B. Данная модель и была в свое время скопирована с советского легкого самолета Ан-2.