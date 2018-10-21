Горбачев поддержал Путина в вопросе возможного выхода США из договора по РСМД
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев поддержал Владимира Путина в вопросе возможного выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).
Договор о РСМД был подписан в 1987 году Горбачевым и Рейганом.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что Соединенные Штаты должны выйти из этого договора, поскольку «Москва издевается над условиями этого исторического соглашения».
Журналисты Nation News взяли интервью у Михаила Горбачева, непосредственного участника подписания Договора. Экс-генсек заявил, что он согласен в этом вопросе с действующим президентом страны Владимиром Путиным.
Ранее в МИД России заявили, что с российской стороны последует «зеркальный ответ», если США выйдут из соглашения о РСМД.
Договор о РСМД был подписан в 1987 году Горбачевым и Рейганом.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что Соединенные Штаты должны выйти из этого договора, поскольку «Москва издевается над условиями этого исторического соглашения».
Журналисты Nation News взяли интервью у Михаила Горбачева, непосредственного участника подписания Договора. Экс-генсек заявил, что он согласен в этом вопросе с действующим президентом страны Владимиром Путиным.
Ранее в МИД России заявили, что с российской стороны последует «зеркальный ответ», если США выйдут из соглашения о РСМД.
Политика
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 20:00