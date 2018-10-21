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Горбачев поддержал Путина в вопросе возможного выхода США из договора по РСМД

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев поддержал Владимира Путина в вопросе возможного выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Договор о РСМД был подписан в 1987 году Горбачевым и Рейганом.

Горбачев поддержал Путина в вопросе возможного выхода США из договора по РСМД

Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что Соединенные Штаты должны выйти из этого договора, поскольку «Москва издевается над условиями этого исторического соглашения».

Журналисты Nation News взяли интервью у Михаила Горбачева, непосредственного участника подписания Договора. Экс-генсек заявил, что он согласен в этом вопросе с действующим президентом страны Владимиром Путиным.

Ранее в МИД России заявили, что с российской стороны последует «зеркальный ответ», если США выйдут из соглашения о РСМД.



 
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Политика
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 20:00

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