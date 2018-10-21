На шоу Максима Галкина Алла Пугачева поразила всех коротким платьем

Помимо ведущих шоу Максима Галкина и Юлии Меньшовой, в студии присутствовало большое количество звездных гостей, но все взгляды были прикованы к супруге ведущего, несравненной 69-летней Алле Пугачёвой.Примадонна предстала в эфире в минимально коротком черном платье, с обрамляющим стройную талию широким поясом и на модных ботильонах, показывающих всю красоту ножек артистки.В ходе передачи Алла Борисовна поведала, что наряды «мини» она бы сама никогда на себя надеть не осмелилась, предпочитая скрывать фигуру под менее объемными нарядами, но именно юбиляр Юдашкин настоял на смене облика.Галкин не преминул воспользоваться моментом и вывел супругу на сцену, похваставшись шикарным внешними данными артистки, ни капли не потерявшей свою красоту за долгие годы.В последнее время Примадонну всё чаще стали замечать на публике в обтягивающих джинсах и мини-платьях, демонстрирующих, как она сильно похудела.