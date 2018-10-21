Анастасия Волочкова показала, как выглядит без нарощенных волос
Скандально известная балерина Анастасия Волочкова решила показать своим поклонникам, как она выглядит без нарощенных волос. Соответствующее видео появилось на странице знаменитости в Instagram.
Анастасия Волочкова очень активно пользуется социальными сетями, она ежедневно публикует фото и ролики. Несколько часов назад балерина опубликовала видео, на котором решила продемонстрировать своим подписчикам, как выглядит без нарощенных волос. В кадре знаменитость находится в салоне красоты и рассказывает, что ее волосы сильно повреждены после наращивания. Ей пришлось обратиться к мастеру, чтобы он смог привести ее шевелюру в порядок.
Подписчики Анастасии Волочковой разделились во мнениях. Одни пришли в восторг оттого, как молодо стала выглядеть балерина. Другие высказали мнение, что знаменитости было намного лучше с нарощенными волосами. Недоброжелатели просто посмеялись над внешним видом Анастасии Волочковой. Но несмотря на все разногласия, всего за несколько часов видео успели просмотреть более 193 тысяч пользователей Сети.
Анастасия Волочкова очень активно пользуется социальными сетями, она ежедневно публикует фото и ролики. Несколько часов назад балерина опубликовала видео, на котором решила продемонстрировать своим подписчикам, как выглядит без нарощенных волос. В кадре знаменитость находится в салоне красоты и рассказывает, что ее волосы сильно повреждены после наращивания. Ей пришлось обратиться к мастеру, чтобы он смог привести ее шевелюру в порядок.
Подписчики Анастасии Волочковой разделились во мнениях. Одни пришли в восторг оттого, как молодо стала выглядеть балерина. Другие высказали мнение, что знаменитости было намного лучше с нарощенными волосами. Недоброжелатели просто посмеялись над внешним видом Анастасии Волочковой. Но несмотря на все разногласия, всего за несколько часов видео успели просмотреть более 193 тысяч пользователей Сети.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 21:00