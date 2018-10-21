Анастасия Волочкова показала, как выглядит без нарощенных волос

Анастасия Волочкова очень активно пользуется социальными сетями, она ежедневно публикует фото и ролики. Несколько часов назад балерина опубликовала видео, на котором решила продемонстрировать своим подписчикам, как выглядит без нарощенных волос. В кадре знаменитость находится в салоне красоты и рассказывает, что ее волосы сильно повреждены после наращивания. Ей пришлось обратиться к мастеру, чтобы он смог привести ее шевелюру в порядок.Подписчики Анастасии Волочковой разделились во мнениях. Одни пришли в восторг оттого, как молодо стала выглядеть балерина. Другие высказали мнение, что знаменитости было намного лучше с нарощенными волосами. Недоброжелатели просто посмеялись над внешним видом Анастасии Волочковой. Но несмотря на все разногласия, всего за несколько часов видео успели просмотреть более 193 тысяч пользователей Сети.