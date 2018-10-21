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Анастасия Волочкова показала, как выглядит без нарощенных волос

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова решила показать своим поклонникам, как она выглядит без нарощенных волос. Соответствующее видео появилось на странице знаменитости в Instagram.

Анастасия Волочкова показала, как выглядит без нарощенных волос

Анастасия Волочкова очень активно пользуется социальными сетями, она ежедневно публикует фото и ролики. Несколько часов назад балерина опубликовала видео, на котором решила продемонстрировать своим подписчикам, как выглядит без нарощенных волос. В кадре знаменитость находится в салоне красоты и рассказывает, что ее волосы сильно повреждены после наращивания. Ей пришлось обратиться к мастеру, чтобы он смог привести ее шевелюру в порядок.

Анастасия Волочкова показала, как выглядит без нарощенных волос

Подписчики Анастасии Волочковой разделились во мнениях. Одни пришли в восторг оттого, как молодо стала выглядеть балерина. Другие высказали мнение, что знаменитости было намного лучше с нарощенными волосами. Недоброжелатели просто посмеялись над внешним видом Анастасии Волочковой. Но несмотря на все разногласия, всего за несколько часов видео успели просмотреть более 193 тысяч пользователей Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 21:00

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