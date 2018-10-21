АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-5 самых ожидаемых электрокаров
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

Asus анонсировали выпуск 15,6-дюймового ноутбука Chromebook C523

Компания Asus представила описание Chromebook C523, выход которого состоится в обозримом будущем. Новинка отличается от предыдущих ноутбуков с операционной системой Chrome OC 15,6-дюймовым экраном.

Asus анонсировали выпуск 15,6-дюймового ноутбука Chromebook C523

Технические характеристики на текущий момент остаются неизвестными, однако некоторые данные присутствуют. 80% площади крышки занимает экран, который может быть сенсорным в случае, если владелец решит доплатить за эту возможность. Угол открытия крышки составляет 180 градусов, а петли способны выдержать цикл из 20 000 открытий и закрытий. Вес новинки составит порядка 1,45 кг, а толщина корпуса, который выполнен из алюминия, равна 15,8 мм. Присутствуют и специальные стереофонические громкоговорители. В описании сказано, что устройство сможет поддерживать работу вплоть до 10 часов без источника энергии, тем не менее, точная энергоемкость аккумулятора неизвестна.

Производитель отмечает, что новый Chromebook C523 построен на компонентах от компании Intel. В связи с тем, что предыдущие модели устройства, которые отличались меньшим монитором, работали на CPU Intel Celeron N3350 и Intel Pentium N4200, новинка, вероятнее всего, также будет работать на них.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 19:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Asus анонсировали выпуск 15,6-дюймового ноутбука
На Кубани при столкновении маршрутки и такси
За бардак в комнате Саша Черно получила нагоняй
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова опять разлучает
Самой красивой стюардессой в мире признали
Ольга Бузова прекратила общение с Лебедевым из-за
Российские тюнеры представили рестайлинг-версию
Звезда «Дома-2» Александр Нелидов: «Это
"Свитер абсолютной победы" Фёдора Емельяненко
На шоу Максима Галкина Алла Пугачева поразила
Обновление Google Camera вывело из строя
Мусульбес и Литвинов планируют покинуть «Дом-2» и
В Сети появилось официальное изображение Samsung
Иосиф Оганесян опроверг слухи о своей болезни и
Жена Валентина Юдашкина рассказала, как ревновала
Секс-кукла Harmony произвела фурор на сайте
Жители Владикавказа жалуются медикам на удушье
Первые экземпляры Lada XRay Cross поступили к
Роза Сябитова отметила новоселье и показала дом
В Москве появилось граффити в поддержку "узника
Эксперты объяснили причины необходимости
Звезда «Дома-2» Элина Камирен заявила, как
Подписчики Костюшкина на снимке в Instagram
Сергей Шнуров женился с черного хода и в
В Сети жалуются на заводской дефект тормозов у
В Иркутске из-за тройного ДТП образовалась
Принц Гарри и Меган Маркл выбрали для ребёнка
Дмитрий Тарасов по-прежнему уклоняется от выплаты
Нелли Пшенная рассказала о своей жизни после
Ученые NASA найдут пришельцев в течение пяти лет
Просмотреть все новости