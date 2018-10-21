Asus анонсировали выпуск 15,6-дюймового ноутбука Chromebook C523





Технические характеристики на текущий момент остаются неизвестными, однако некоторые данные присутствуют. 80% площади крышки занимает экран, который может быть сенсорным в случае, если владелец решит доплатить за эту возможность. Угол открытия крышки составляет 180 градусов, а петли способны выдержать цикл из 20 000 открытий и закрытий. Вес новинки составит порядка 1,45 кг, а толщина корпуса, который выполнен из алюминия, равна 15,8 мм. Присутствуют и специальные стереофонические громкоговорители. В описании сказано, что устройство сможет поддерживать работу вплоть до 10 часов без источника энергии, тем не менее, точная энергоемкость аккумулятора неизвестна.Производитель отмечает, что новый Chromebook C523 построен на компонентах от компании Intel. В связи с тем, что предыдущие модели устройства, которые отличались меньшим монитором, работали на CPU Intel Celeron N3350 и Intel Pentium N4200, новинка, вероятнее всего, также будет работать на них.