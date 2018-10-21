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Мусульбес и Литвинов планируют покинуть «Дом-2» и открыть бизнес в Украине

Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов намерены в ближайшее время покинуть телестройку «Дом-2» и отправиться на родину вить семейное гнездышко.

Несколько часов назад Татьяна Мусульбес призналась своим преданным поклонникам, что совсем скоро ее парочка покинет скандально-известное реалити-шоу. По словам девушки, у нее с Виктором Литвиновым великие планы на совместное будущее.

Мусульбес и Литвинов планируют покинуть «Дом-2» и открыть бизнес в Украине

Оказывается, что Татьяна уже давно мечтает организовать в Украине собственный бизнес. Так как Мусульбес неплохо удается делать make-up, девушка хочет продолжить развиваться именно в этой сфере, поэтому сразу же после ухода с «Дома-2» намерена открыть в Одессе собственную студию макияжа.

Как выяснилось, Татьяна уже практически полностью продумала дизайн своего салона красоты. По словам Мусульбес, она всегда отдавала предпочтение просторному стилю лофт, ведь он позволяет совмещать простоту дизайна стен и потолка с роскошной мебелью и внутренним интерьером.

По всей видимости, в студии будет несколько столов для косметологов и мастеров, а также большое количество косметики. Также звезда «Дома-2» намерена в ближайшем будущем заняться обучением других девушек, которые мечтают стать модными стилистами. В планах у Татьяны Мусульбес, если ее дело будет иметь успех, открыть еще несколько студий макияжа в других городах Украины.

Мусульбес и Литвинов планируют покинуть «Дом-2» и открыть бизнес в Украине

На данный момент супруга Виктора Литвинова хочет не только обзавестись несколькими сертификатами, но и получить знания у самых лучших московских профессионалов в данной сфере, чтобы потом работы ее сотрудников имели успех.

«Я хочу по максимуму использовать свое положение! Учиться нужно у самых лучших, чтобы потом не получалось, как с Сашей Черно. Стилист обязан быть профессионалом в своем деле!» - заявила Татьяна Мусульбес поклонникам в своем недавнем прямом эфире.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:57

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