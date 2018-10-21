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Самой красивой стюардессой в мире признали 24-летнюю китаянку

Пользователи Сети выбрали самую красивую стюардессу в мире. Ею оказалась 24-летняя китаянка Майбел Гуо, сотрудница малайзийской авиакомпании.

Самой красивой стюардессой в мире признали 24-летнюю китаянку

Бортпроводница малайзийской авиакомпании стала знаменитой благодаря одному из пассажиров ее рейса. Молодой человек разместил сделанные им фотографии на своей странице в социальной сети Facebook. На снимках Майбел Гуо была запечатлена в тот момент, когда разносила закуски пассажирам. Эти фотографии набрали огромное количество лайков и восторженных комментариев. Многие пользователи Сети решили проголосовать и в результате признали стройную красавицу-азиатку самой красивой стюардессой в мире.

Самой красивой стюардессой в мире признали 24-летнюю китаянку

Теперь Майбел Гуо стала одной из самых популярных девушек в социальных сетях. На снимках и видео ее в Instagram появились огромное количество отметок "Мне нравится". Сама бортпроводница рассказала, что ей было приятно прочитать в комментариях о своем новом статусе и сообщила, что устроилась на эту работу, чтобы посмотреть мир.



 
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В мире
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:00

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