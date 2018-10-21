Самой красивой стюардессой в мире признали 24-летнюю китаянку

Бортпроводница малайзийской авиакомпании стала знаменитой благодаря одному из пассажиров ее рейса. Молодой человек разместил сделанные им фотографии на своей странице в социальной сети Facebook. На снимках Майбел Гуо была запечатлена в тот момент, когда разносила закуски пассажирам. Эти фотографии набрали огромное количество лайков и восторженных комментариев. Многие пользователи Сети решили проголосовать и в результате признали стройную красавицу-азиатку самой красивой стюардессой в мире.Теперь Майбел Гуо стала одной из самых популярных девушек в социальных сетях. На снимках и видео ее в Instagram появились огромное количество отметок "Мне нравится". Сама бортпроводница рассказала, что ей было приятно прочитать в комментариях о своем новом статусе и сообщила, что устроилась на эту работу, чтобы посмотреть мир.