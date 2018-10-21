Российские тюнеры представили рестайлинг-версию кроссовера Maserati Levante





Тюнинговый комплект Shtorm, установленный на автомобиле, состоит из массы частей, в том числе воздухозаборников, капотных накладок, а также бампера с диффузором и измененными выхлопными трубами. В представленной модели трубы выполнены из алюминия, однако за дополнительную плату могут быть предоставлены карбоновые аналоги. Дизельный двигатель кроссовера также стал мощнее после изменений. Теперь его мощность составляет 311 лошадиных сил, а крутящий момент равняется 659 Нм. Салон авто мастера из LARTE Design обшили высококачественной кожей Nappa, а также вставками из алькантары.Стоит отметить, что тюнинговые изменения прошли проверку качества в Германии. Эксперты отмечают, что это практически выдающееся достижение, поскольку немецкие требования одни из самых строгих в мире.