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Российские тюнеры представили рестайлинг-версию кроссовера Maserati Levante

Тюнинг-ателье LARTE Design представила рестайлинг-версию автомобиля Maserati Levante. Российские мастера дополнили машину 17-ю элементами из карбона.

Российские тюнеры представили рестайлинг-версию кроссовера Maserati Levante

Тюнинговый комплект Shtorm, установленный на автомобиле, состоит из массы частей, в том числе воздухозаборников, капотных накладок, а также бампера с диффузором и измененными выхлопными трубами. В представленной модели трубы выполнены из алюминия, однако за дополнительную плату могут быть предоставлены карбоновые аналоги. Дизельный двигатель кроссовера также стал мощнее после изменений. Теперь его мощность составляет 311 лошадиных сил, а крутящий момент равняется 659 Нм. Салон авто мастера из LARTE Design обшили высококачественной кожей Nappa, а также вставками из алькантары.

Стоит отметить, что тюнинговые изменения прошли проверку качества в Германии. Эксперты отмечают, что это практически выдающееся достижение, поскольку немецкие требования одни из самых строгих в мире.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:00

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