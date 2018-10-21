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"Свитер абсолютной победы" Фёдора Емельяненко продан с молотка за $10,8 тыс

"Свитер абсолютной победы" от российского бойца ММА Фёдора Емельяненко был продан с молотка. С помощью интернет-портала Ebay уникальный лот нашел нового владельца, которые не пожалел за него $10,8 тыс.

"Свитер абсолютной победы" Фёдора Емельяненко продан с молотка за $10,8 тыс

Фанаты российского спортсмена и в шутку, и всерьез называли этот предмет одежды одной из причин многочисленных побед Емельяненко. Речь идет о бежевом свитере с разноцветными полосками, в котором боец впервые появился в 2009 году. "Великим свитером абсолютной победы" называли поклонники этот предмет гардероба.

Половина от вырученной суммы будет направлена в благотворительный фонд, который занимается исполнением желаний онкобольных детей.



 
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Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 16:30

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