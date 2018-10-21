"Свитер абсолютной победы" Фёдора Емельяненко продан с молотка за $10,8 тыс





Фанаты российского спортсмена и в шутку, и всерьез называли этот предмет одежды одной из причин многочисленных побед Емельяненко. Речь идет о бежевом свитере с разноцветными полосками, в котором боец впервые появился в 2009 году. "Великим свитером абсолютной победы" называли поклонники этот предмет гардероба.Половина от вырученной суммы будет направлена в благотворительный фонд, который занимается исполнением желаний онкобольных детей.