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Иосиф Оганесян опроверг слухи о своей болезни и признался в апатии

Один из самых эпатажных участников скандального реалити-шоу «Дом-2» Иосиф Оганесян опроверг информацию о том, что серьезно болен.

Несколько дней назад практически все социальные сети облетело сообщение о том, что возлюбленный Александры Черно был отправлен с Сейшельских островов в Москву из-за нервного истощения. В Сети даже появились слухи, будто Иосифа Оганесяна по приезду в столицу в срочном порядке госпитализировали в больницу.

Иосиф Оганесян опроверг слухи о своей болезни и признался в апатии

И вот считанные часы назад молодой человек все-таки вышел на связь со своими преданными поклонниками и разъяснил сложившуюся ситуацию. По словам Иосифа, ему хочется «вырвать языки и спалить на костре» всех тех, кто продолжает распространять в Интернете слухи о его «страшной болезни».

Оганесян подчеркнул, что он «здоровее всех живых», а его энергии и силам может позавидовать каждый. Тем не менее, участник находится в апатичном состоянии, из-за которого не хочет ничего делать. Иосиф разъяснил фанатам, что его ленивое состояние приводит к ужасным последствиям, ведь в последнее время он начал куда чаще ругаться со своей избранницей Александрой Черно.

Оказывается, что Иосиф Оганесян начал серьезно задумывать на тему того, что он сможет дать Саше вне Периметра, да и сможет ли он содержать свое семейство в целом. Именно эти вопросы и привели к тому, что парень стал, по его мнению, распущенным, нудным и «противным».

Иосиф Оганесян опроверг слухи о своей болезни и признался в апатии

Участник отметил, что ему всегда было очень трудно делиться с кем-то своими переживаниями, поэтому и сейчас он уверен, что сможет решить все свои проблемы самостоятельно. Впрочем, Иосиф признался поклонникам, что несмотря на постоянные скандалы с Александрой Черно, он все-таки очень любит свою девушку и надеется на то, что совсем скоро у него получится донести возлюбленной все его мысли и переживания.

В конце своего поста-откровения Иосиф Оганесян добавил, что вероятность стать брошенным и не любимым всегда его очень пугала.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:16

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