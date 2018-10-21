Иосиф Оганесян опроверг слухи о своей болезни и признался в апатии





Несколько дней назад практически все социальные сети облетело сообщение о том, что возлюбленный Александры Черно был отправлен с Сейшельских островов в Москву из-за нервного истощения. В Сети даже появились слухи, будто Иосифа Оганесяна по приезду в столицу в срочном порядке госпитализировали в больницу.И вот считанные часы назад молодой человек все-таки вышел на связь со своими преданными поклонниками и разъяснил сложившуюся ситуацию. По словам Иосифа, ему хочется «вырвать языки и спалить на костре» всех тех, кто продолжает распространять в Интернете слухи о его «страшной болезни».Оганесян подчеркнул, что он «здоровее всех живых», а его энергии и силам может позавидовать каждый. Тем не менее, участник находится в апатичном состоянии, из-за которого не хочет ничего делать. Иосиф разъяснил фанатам, что его ленивое состояние приводит к ужасным последствиям, ведь в последнее время он начал куда чаще ругаться со своей избранницей Александрой Черно.Оказывается, что Иосиф Оганесян начал серьезно задумывать на тему того, что он сможет дать Саше вне Периметра, да и сможет ли он содержать свое семейство в целом. Именно эти вопросы и привели к тому, что парень стал, по его мнению, распущенным, нудным и «противным».Участник отметил, что ему всегда было очень трудно делиться с кем-то своими переживаниями, поэтому и сейчас он уверен, что сможет решить все свои проблемы самостоятельно. Впрочем, Иосиф признался поклонникам, что несмотря на постоянные скандалы с Александрой Черно, он все-таки очень любит свою девушку и надеется на то, что совсем скоро у него получится донести возлюбленной все его мысли и переживания.В конце своего поста-откровения Иосиф Оганесян добавил, что вероятность стать брошенным и не любимым всегда его очень пугала.