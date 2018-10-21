Жители Владикавказа жалуются медикам на удушье из-за пожара на «Электроцинке»
Жители Владикавказа жалуются медикам на удушье из-за пожара на заводе «Электроцинк». Несколько человек обратились за помощью к врачам, о чем сообщили в Минздраве Северной Осетии.
Представители Минздрава подчеркнули, что «отравление атмосферного воздуха зафиксировано не было».
Ранее в социальных сетях возник слух о том, что во время тушения пожара на «Электроцинке» погиб еще один пожарный. В Минздраве республики поспешили опровергнуть эту информацию, отметив, что из двух пострадавших один был отпущен из больницы домой, поскольку ему стало лучше.
В Сети появилось видео с места пожара.
Представители Минздрава подчеркнули, что «отравление атмосферного воздуха зафиксировано не было».
Ранее в социальных сетях возник слух о том, что во время тушения пожара на «Электроцинке» погиб еще один пожарный. В Минздраве республики поспешили опровергнуть эту информацию, отметив, что из двух пострадавших один был отпущен из больницы домой, поскольку ему стало лучше.
В Сети появилось видео с места пожара.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 14:36