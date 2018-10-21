Секс-кукла Harmony произвела фурор на сайте знакомств
Секс-кукла по имени Harmony произвела фурор на сайте знакомств, куда ее с целью эксперимента зарегистрировал режиссер Джимми Мехель (Jimmy Mehiel). Как сообщает Daily Star, всего за 2 часа после регистрации аккаунта с симпатичной девушкой-роботом захотели создать пару 92 мужчины.
Примечательно, что Мехель не стал скрывать от пользователей искусственное происхождение красотки. В профиле так и было указано, что эта страница принадлежит анатомически точному, способному заниматься сексом роботу, обладающему интеллектом.
На эксперимент согласился и создатель секс-куклы Harmony Мэтт Макмаллен (Matt McMullen), которому также был интересен результат. Из мужчин, которые выразили симпатию роботу, даже нашлись 32 смельчака, которые оказались не против заняться с нею сексом.
Примечательно, что Мехель не стал скрывать от пользователей искусственное происхождение красотки. В профиле так и было указано, что эта страница принадлежит анатомически точному, способному заниматься сексом роботу, обладающему интеллектом.
На эксперимент согласился и создатель секс-куклы Harmony Мэтт Макмаллен (Matt McMullen), которому также был интересен результат. Из мужчин, которые выразили симпатию роботу, даже нашлись 32 смельчака, которые оказались не против заняться с нею сексом.
В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 14:40