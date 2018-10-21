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Секс-кукла Harmony произвела фурор на сайте знакомств

Секс-кукла по имени Harmony произвела фурор на сайте знакомств, куда ее с целью эксперимента зарегистрировал режиссер Джимми Мехель (Jimmy Mehiel). Как сообщает Daily Star, всего за 2 часа после регистрации аккаунта с симпатичной девушкой-роботом захотели создать пару 92 мужчины.

Секс-кукла Harmony произвела фурор на сайте знакомств

Примечательно, что Мехель не стал скрывать от пользователей искусственное происхождение красотки. В профиле так и было указано, что эта страница принадлежит анатомически точному, способному заниматься сексом роботу, обладающему интеллектом.

Секс-кукла Harmony произвела фурор на сайте знакомств

На эксперимент согласился и создатель секс-куклы Harmony Мэтт Макмаллен (Matt McMullen), которому также был интересен результат. Из мужчин, которые выразили симпатию роботу, даже нашлись 32 смельчака, которые оказались не против заняться с нею сексом.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 14:40

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