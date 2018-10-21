Секс-кукла Harmony произвела фурор на сайте знакомств





Примечательно, что Мехель не стал скрывать от пользователей искусственное происхождение красотки. В профиле так и было указано, что эта страница принадлежит анатомически точному, способному заниматься сексом роботу, обладающему интеллектом.На эксперимент согласился и создатель секс-куклы Harmony Мэтт Макмаллен (Matt McMullen), которому также был интересен результат. Из мужчин, которые выразили симпатию роботу, даже нашлись 32 смельчака, которые оказались не против заняться с нею сексом.