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Жена Валентина Юдашкина рассказала, как ревновала его к моделям

В текущем году знаменитый модельер Валентин Юдашкин отмечал свое 55-летие и 30 лет творческой деятельности, а также жемчужную свадьбу с женой Мариной. Супруга знаменитости рассказала, как раньше она ревновала своего мужа к моделям.

Жена Валентина Юдашкина рассказала, как ревновала его к моделям

Марина и Валентин Юдашкины считаются одной из самых крепких и образцовых пар шоу-бизнеса. Недавно чета отметила жемчужную свадьбу, и на праздновании друзья и близкие вспоминали различные смешные истории из их жизни. Марина Юдашкинина тоже решила поделиться воспоминаниями и рассказала, что когда ее супруг открыл собственный модный дом, то она сильно ревновала его к моделям. Ей казалось, что молодые девушки заглядываются на ее талантливого мужа. Но спустя время Марина Юдашкина поняла, что для Валентина это просто работа и успокоилась.

Жена Валентина Юдашкина рассказала, как ревновала его к моделям

Сейчас звездная пара живет в мире и согласии, модельер балует свою супругу нарядами, а она, в свою очередь, поддерживает его всегда и совсем. У Марины и Валентина Юдашкининых есть единственная дочь Галина, которая подарила им двух внуков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:00

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