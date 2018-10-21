Жена Валентина Юдашкина рассказала, как ревновала его к моделям





Марина и Валентин Юдашкины считаются одной из самых крепких и образцовых пар шоу-бизнеса. Недавно чета отметила жемчужную свадьбу, и на праздновании друзья и близкие вспоминали различные смешные истории из их жизни. Марина Юдашкинина тоже решила поделиться воспоминаниями и рассказала, что когда ее супруг открыл собственный модный дом, то она сильно ревновала его к моделям. Ей казалось, что молодые девушки заглядываются на ее талантливого мужа. Но спустя время Марина Юдашкина поняла, что для Валентина это просто работа и успокоилась.Сейчас звездная пара живет в мире и согласии, модельер балует свою супругу нарядами, а она, в свою очередь, поддерживает его всегда и совсем. У Марины и Валентина Юдашкининых есть единственная дочь Галина, которая подарила им двух внуков.