Первые экземпляры Lada XRay Cross поступили к дилерам





Автомобиль, как стало известно, будет обладать более длинными пружинами, а также увеличенными дисками, клиренс авто увеличился до отметки 215 мм. Система стабилизации автомобиля оснащена несколькими режимами, которые делают его наиболее пригодным к использованию во всевозможных условиях. Среди них можно выделить режим движения по песку, спортивный и зимний режим. Интерьер также подвергся изменениям. К примеру, спинка заднего сидения стала более вертикальной, благодаря чему разработчикам удалось расширить место для ног. Также известно, что авто работает на двигателе объемом 1,8 литров, мощность которого составляет 122 лошадиных силы.Точная дата начала продаж авто неизвестна, впрочем, ее следует ожидать в ближайшее время. Стартовая комплектация машины обойдется в 729 900 рублей, тогда как максимальная в 888 900 р.