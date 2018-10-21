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Роза Сябитова отметила новоселье и показала дом своей мечты

Роза Сябитова с размахом отметила новоселье с близкими друзьями и показала дом своей мечты. Также телеведущая рассказала, что ее новое жилье в Подмосковье было построено всего за 6 месяцев.

Роза Сябитова отметила новоселье и показала дом своей мечты

Роза Сябитова впервые принимала гостей в новом доме, она накрыла для друзей стол с шампанским и устрицами. Также телеведущая устроила всем приглашённым небольшую экскурсию по своему жилью. Роза Сябитова рассказала, что под ее чутким куроводством были построены жилой дом с кухней и терраса, а также несколько комнат, одна из которых предназначена для взрослой дочки знаменитости Ксении. Также телеведущая сообщила, что наблюдала за стройкой гостевого домика, павильона для праздников на улице и помещения для домашнего спа-центра.

Роза Сябитова отметила новоселье и показала дом своей мечты

Ведущая рассказала, что при строительстве возникали небольшие трудности, и в результате она сама решила доделать ремонт в доме своей мечты. Роза Сябитова стала прорабом, ее сын Денис разнорабочим, а дочка была ответственна за поставки строительных материалов и бухгалтерию.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:00

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