Роза Сябитова отметила новоселье и показала дом своей мечты





Роза Сябитова впервые принимала гостей в новом доме, она накрыла для друзей стол с шампанским и устрицами. Также телеведущая устроила всем приглашённым небольшую экскурсию по своему жилью. Роза Сябитова рассказала, что под ее чутким куроводством были построены жилой дом с кухней и терраса, а также несколько комнат, одна из которых предназначена для взрослой дочки знаменитости Ксении. Также телеведущая сообщила, что наблюдала за стройкой гостевого домика, павильона для праздников на улице и помещения для домашнего спа-центра.Ведущая рассказала, что при строительстве возникали небольшие трудности, и в результате она сама решила доделать ремонт в доме своей мечты. Роза Сябитова стала прорабом, ее сын Денис разнорабочим, а дочка была ответственна за поставки строительных материалов и бухгалтерию.