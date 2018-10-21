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Звезда «Дома-2» Элина Камирен заявила, как некоторые ребята на проекте зарабатывали до 150 тысяч в месяц

Бывшая участница скандально-известного телепроекта «Дом-2» Элина Камирен откровенно рассказала в очередной серии «Записок охотницы», сколько зарабатывали ранее ребята на реалити-шоу в месяц.

Звезда «Дома-2» Элина Камирен заявила, как некоторые ребята на проекте зарабатывали до 150 тысяч в месяц

Далеко не в первый раз звезда «Дома-2» пытается разоблачить телестройку в своих видео-блогах на личном YouTube-канале. Недавно Элина Камирен во всех подробностях рассказала преданным поклонникам о закулисной жизни участников реалити-шоу, а также о сценарии, который продолжают отрицать многочисленные выпускники проекта. Теперь же на повестке дня оказалась тема о заработной плате на популярном шоу.

О том, что домовцы хорошо не только зарабатывают, но и могут себе позволить копить средства, а также жить припеваючи и питаться халявной «проектной» едой, известно уже давно. Впрочем, точные суммы с первого дня и до того, как тот или иной участник становится топовым, решилась озвучить только Элина Камирен.

По словам Элины, первые три месяца новеньким участникам реалити-шоу «Дом-2» приходится существовать в Периметре без зарплаты, активно делая при этом себе и проекту рейтинг. Тем не менее, и потом их заработок увеличивается незначительно. Камирен заявила, что после трехмесячного нахождения на телестройке новенькие ребята получают от 17-18 тысяч рублей. И только через полгода сумма выплат вырастает до 50-60 тысяч рублей.

Звезда «Дома-2» Элина Камирен заявила, как некоторые ребята на проекте зарабатывали до 150 тысяч в месяц

По наблюдениям Элины Камирен, самая высокая заработная плата всегда была у топовых участников. Такие ребята получали примерно 150 тысяч рублей в месяц. Однако бывшая участница «Дома-2» сомневается в том, что на сегодняшний день на реалити-шоу сохранились подобные выплаты. По мнению звезды телепроекта, из-за того, что телестройка все больше и больше приходит в упадок, доходы домовцев с каждым месяцем также могут понижаться.

«Я сомневаюсь, что сейчас хоть кто-то получает на «Дом-2» 150 тысяч рублей!» - подчеркнула Элина Камирен в очередной серии «Записок охотницы».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:02

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