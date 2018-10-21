Сергей Шнуров женился с черного хода и в обеденный перерыв





Близкий друг Сергея Шнурова рассказал, что исполнитель в тайне от всех решил жениться. Скандально известный музыкант привел свою новую избранницу в ЗАГС, но было это сделано с черного входа, да еще и в обеденный перерыв, чтобы в помещении не было посторонних людей. Сергей Шнуров и Ольга Абрамова решили не устраивать пышного торжества, а просто скромно расписались. Данное событие прошло в тайне от общественности. Молодожёны быстро покинули ЗАГС, поскольку лидер группы "Ленинград" даже не стал слушать торжественные речи работников Дворца бракосочетания.Напомним, что для Сергея Шнурова брак с Ольгой Абрамовой стал уже четвёртым по счету. Со своей предыдущей женой Матильдой рок-исполнитель развелся несколько месяцев назад.