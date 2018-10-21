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Сергей Шнуров женился с черного хода и в обеденный перерыв

Стало известно, что Сергей Шнуров женился в четвертый раз. Свадьба лидера группы "Ленинград" с 26-летней возлюбленной Ольгой Абрамовой состоялась в обеденный перерыв и с черного хода в ЗАГС.

Сергей Шнуров женился с черного хода и в обеденный перерыв

Близкий друг Сергея Шнурова рассказал, что исполнитель в тайне от всех решил жениться. Скандально известный музыкант привел свою новую избранницу в ЗАГС, но было это сделано с черного входа, да еще и в обеденный перерыв, чтобы в помещении не было посторонних людей. Сергей Шнуров и Ольга Абрамова решили не устраивать пышного торжества, а просто скромно расписались. Данное событие прошло в тайне от общественности. Молодожёны быстро покинули ЗАГС, поскольку лидер группы "Ленинград" даже не стал слушать торжественные речи работников Дворца бракосочетания.

Сергей Шнуров женился с черного хода и в обеденный перерыв

Напомним, что для Сергея Шнурова брак с Ольгой Абрамовой стал уже четвёртым по счету. Со своей предыдущей женой Матильдой рок-исполнитель развелся несколько месяцев назад.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:58

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