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В Иркутске из-за тройного ДТП образовалась большая пробка

В Иркутске на улице Сурнова произошло тройное ДТП. Из-за данного инцидента образовалась большая пробка, несмотря на выходной день.

В Иркутске из-за тройного ДТП образовалась большая пробка

Сегодня в Иргутске в центре города произошло тройное ДТП. Проезд по улице Сурнова вдоль набережной оказался сильно заблокирован из-за возникновения затора. На второй полосе движения в сторону ул. Баррикад столкнулись три автомобиля. В седан Toyota сзади врезался кроссовер, в который в свою очередь также въехал внедорожник, из-за чего образовалась пробка.

В Иркутске из-за тройного ДТП образовалась большая пробка

В настоящий момент неизвестно, что стало причиной аварии, но она возникла в связи с несоблюдения дистанции владельцами транспортных средств. Официальное заключение по данному инциденту появится лишь после окончания разбирательства.



 
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Происшествия / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 12:37

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