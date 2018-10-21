В Иркутске из-за тройного ДТП образовалась большая пробка





Сегодня в Иргутске в центре города произошло тройное ДТП. Проезд по улице Сурнова вдоль набережной оказался сильно заблокирован из-за возникновения затора. На второй полосе движения в сторону ул. Баррикад столкнулись три автомобиля. В седан Toyota сзади врезался кроссовер, в который в свою очередь также въехал внедорожник, из-за чего образовалась пробка.В настоящий момент неизвестно, что стало причиной аварии, но она возникла в связи с несоблюдения дистанции владельцами транспортных средств. Официальное заключение по данному инциденту появится лишь после окончания разбирательства.