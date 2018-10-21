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В Москве появилось граффити в поддержку "узника совести" Кокорина

На одном из зданий Москвы недалеко от станции метро «Алтуфьево» появилось граффити. Рисунок призывает освободить из-под стражи российского футболиста Александра Кокорина.

В Москве появилось граффити в поддержку "узника совести" Кокорина

На данный момент нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его товарищ полузащитником с команды «Краснодар» Павел Мамаев находятся в следственном изоляторе «Бутырка», где будут оставаться до начала декабря. Сегодня на поддержку футболиста возле станции метро «Алтуфьево» в Москве появилось граффити, которое призывает выпустить Александра Кокорина из СИЗО. На рисунке имеются надписи: «Свободу узникам совести» и «Свобода — это рай».

В Москве появилось граффити в поддержку "узника совести" Кокорина

Напомним, что несколько дней назад Александр Кокорин и Павел Мамаев вместе со своими друзьями устроили потасовку в кафе в центре Москвы. В результате этого конфликта пострадали Денис Пак, который является директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.



 
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Спорт
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:40

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