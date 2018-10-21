АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-5 самых ожидаемых электрокаров
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

Эксперты объяснили причины необходимости безопасного извлечения USB

Эксперты рассказали о том, почему так важно использовать функцию безопасного извлечения USB. В случае, если извлекать накопительное устройство без предупреждения, следует ожидать не только потерю информации, но также возможны масштабные сбои в работе ПК.

Эксперты объяснили причины необходимости безопасного извлечения USB

По словам экспертов, компьютер является слишком мощной системой, чтобы было возможно без каких-либо предварительных действий прервать определенный процесс без последствий. Будучи запрограммированным на завершение каждого вида выполняющихся работ, машина может выйти из строя благодаря тому, что взаимодействие процессора с памятью было внезапно прекращено. Это чревато несколькими перезапусками, зависаниями, а также сбоем в работе множества программ. Впрочем, к наиболее значимым последствиям относят потерю данных.

В некоторых случаях при попытке несанкционированного извлечения USB могут пропасть определенные файлы. По словам экспертов, это может произойти даже спустя несколько часов после завершения их копирования.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Секс-кукла Harmony произвела фурор на сайте
Жители Владикавказа жалуются медикам на удушье
Первые экземпляры Lada XRay Cross поступили к
Роза Сябитова отметила новоселье и показала дом
В Москве появилось граффити в поддержку "узника
Эксперты объяснили причины необходимости
Звезда «Дома-2» Элина Камирен заявила, как
Подписчики Костюшкина на снимке в Instagram
Сергей Шнуров женился с черного хода и в
В Сети жалуются на заводской дефект тормозов у
В Иркутске из-за тройного ДТП образовалась
Принц Гарри и Меган Маркл выбрали для ребёнка
Дмитрий Тарасов по-прежнему уклоняется от выплаты
Нелли Пшенная рассказала о своей жизни после
Ученые NASA найдут пришельцев в течение пяти лет
Составлен ТОП-3 лучших 3-дверных внедорожников на
Смартфон-слайдер Xiaomi Mi Mix 3 появился в
Сильнейший пожар на заводе "Электроцинк" во
Бездетная Ольга Бузова обратила особое внимание
Ученые установили минимальное количество сна для
Во Франции нашли метеорит весом в полтонны
Подруга Игоря Талькова назвала имя его
Зрители «Дома-2» напомнили тихоне Марине
Учёные обнаружили самую маленькую
Звезда "Жестоких игр" и "Хеллбоя" Сельма Блэр
Голосовой помощник в смартфоне научился
Звезда «Дома-2» Валерий Блюменкранц не хочет
Виктория Романец: "Мой тренер по танцам даже
Genesis увеличил продажи в сентябре на территории
Гей c хлыстом и барабаном: ЦРУ рассекретило
Просмотреть все новости