Эксперты объяснили причины необходимости безопасного извлечения USB
Эксперты рассказали о том, почему так важно использовать функцию безопасного извлечения USB. В случае, если извлекать накопительное устройство без предупреждения, следует ожидать не только потерю информации, но также возможны масштабные сбои в работе ПК.
По словам экспертов, компьютер является слишком мощной системой, чтобы было возможно без каких-либо предварительных действий прервать определенный процесс без последствий. Будучи запрограммированным на завершение каждого вида выполняющихся работ, машина может выйти из строя благодаря тому, что взаимодействие процессора с памятью было внезапно прекращено. Это чревато несколькими перезапусками, зависаниями, а также сбоем в работе множества программ. Впрочем, к наиболее значимым последствиям относят потерю данных.
В некоторых случаях при попытке несанкционированного извлечения USB могут пропасть определенные файлы. По словам экспертов, это может произойти даже спустя несколько часов после завершения их копирования.
По словам экспертов, компьютер является слишком мощной системой, чтобы было возможно без каких-либо предварительных действий прервать определенный процесс без последствий. Будучи запрограммированным на завершение каждого вида выполняющихся работ, машина может выйти из строя благодаря тому, что взаимодействие процессора с памятью было внезапно прекращено. Это чревато несколькими перезапусками, зависаниями, а также сбоем в работе множества программ. Впрочем, к наиболее значимым последствиям относят потерю данных.
В некоторых случаях при попытке несанкционированного извлечения USB могут пропасть определенные файлы. По словам экспертов, это может произойти даже спустя несколько часов после завершения их копирования.
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:20