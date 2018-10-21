Эксперты объяснили причины необходимости безопасного извлечения USB





По словам экспертов, компьютер является слишком мощной системой, чтобы было возможно без каких-либо предварительных действий прервать определенный процесс без последствий. Будучи запрограммированным на завершение каждого вида выполняющихся работ, машина может выйти из строя благодаря тому, что взаимодействие процессора с памятью было внезапно прекращено. Это чревато несколькими перезапусками, зависаниями, а также сбоем в работе множества программ. Впрочем, к наиболее значимым последствиям относят потерю данных.В некоторых случаях при попытке несанкционированного извлечения USB могут пропасть определенные файлы. По словам экспертов, это может произойти даже спустя несколько часов после завершения их копирования.