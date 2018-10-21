Дмитрий Тарасов по-прежнему уклоняется от выплаты задолженности по алиментам в размере 15 млн рублей

Репутация известного полузащитника футбольного клуба «Локомотив» в очередной раз оказалась подмоченной. Выяснилось, что бывшая супруга Дмитрия Тарасова через суд требует выплату долгов по алиментам, ведь общая сумма задолженности уже составляет 15 миллионов рублей.По словам адвоката Сергея Жорина, Тарасов по-прежнему идет в отказ и заявляет, что ничего не должен бывшей жене Оксане, но все-таки подал иск об уменьшении размера задолженности. Также юрист подчеркнул, что его клиентка намерена передать исполнительный лист в Федеральную службу судебных приставов, где на Дмитрия будет возбуждено исполнительное производство.Как выяснилось, если Дмитрий Тарасов не выполнит требование приставов, к нему будут применены санкции. Сначала футболисту придется выплачивать дополнительные 7% исполнительского сбора, затем бывшему мужу Ольги Бузовой закроют выезд за границу, а потом и вовсе возбудят уголовное дело за отклонение от выполнения решения суда.Сергей Жорин также подметил, что Дмитрий Тарасов пытается нечестным способом реабилитироваться в глазах своих поклонников, заявляя, что ему не дают видеться с дочерью, тем самым пытаясь вызвать у фанатов сострадание. По словам адвоката, футболист понял, что среди интернет-пользователей поднимается волна недопонимания по поводу того, что он задолжал 15 миллионов рублей по алиментам, и именно поэтому придумывает различные хитрые ходы.В пример Жорин привел недавний случай, когда Дмитрий Тарасов написал экс-жене Оксане сообщение, что хочет якобы увидеться с дочерью, и сразу заблокировал ее в телефоне. Потом подождав ровно 8 минут, опубликовал в личном инста-блоге пост, в котором заявил, что он хороший папа, а ему не разрешают общаться со старшей наследницей Ангелиной.