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Дмитрий Тарасов по-прежнему уклоняется от выплаты задолженности по алиментам в размере 15 млн рублей

Юрист бывшей супруги популярного футболиста Дмитрия Тарасова рассказал, какие меры применят к спортсмену за неуплату долгов по алиментам.

Репутация известного полузащитника футбольного клуба «Локомотив» в очередной раз оказалась подмоченной. Выяснилось, что бывшая супруга Дмитрия Тарасова через суд требует выплату долгов по алиментам, ведь общая сумма задолженности уже составляет 15 миллионов рублей.

Дмитрий Тарасов по-прежнему уклоняется от выплаты задолженности по алиментам в размере 15 млн рублей

По словам адвоката Сергея Жорина, Тарасов по-прежнему идет в отказ и заявляет, что ничего не должен бывшей жене Оксане, но все-таки подал иск об уменьшении размера задолженности. Также юрист подчеркнул, что его клиентка намерена передать исполнительный лист в Федеральную службу судебных приставов, где на Дмитрия будет возбуждено исполнительное производство.

Как выяснилось, если Дмитрий Тарасов не выполнит требование приставов, к нему будут применены санкции. Сначала футболисту придется выплачивать дополнительные 7% исполнительского сбора, затем бывшему мужу Ольги Бузовой закроют выезд за границу, а потом и вовсе возбудят уголовное дело за отклонение от выполнения решения суда.

Дмитрий Тарасов по-прежнему уклоняется от выплаты задолженности по алиментам в размере 15 млн рублей

Сергей Жорин также подметил, что Дмитрий Тарасов пытается нечестным способом реабилитироваться в глазах своих поклонников, заявляя, что ему не дают видеться с дочерью, тем самым пытаясь вызвать у фанатов сострадание. По словам адвоката, футболист понял, что среди интернет-пользователей поднимается волна недопонимания по поводу того, что он задолжал 15 миллионов рублей по алиментам, и именно поэтому придумывает различные хитрые ходы.

В пример Жорин привел недавний случай, когда Дмитрий Тарасов написал экс-жене Оксане сообщение, что хочет якобы увидеться с дочерью, и сразу заблокировал ее в телефоне. Потом подождав ровно 8 минут, опубликовал в личном инста-блоге пост, в котором заявил, что он хороший папа, а ему не разрешают общаться со старшей наследницей Ангелиной.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:11

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