АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-5 самых ожидаемых электрокаров
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

Подписчики Костюшкина на снимке в Instagram перепутали Брежневу с Тодоренко

Недавно Стас Костюшкин опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с Верой Брежневой. Но подписчики певца перепутали исполнительницу с телеведущей Региной Тодоренко.

Подписчики Костюшкина на снимке в Instagram перепутали Брежневу с Тодоренко

Несколько часов назад в социальной сети Instagram на странице Стаса Костюшкина появился снимок, на котором он запечатлен вместе с Верой Брежневой. Знаменитости стоят рядом и тянут губы друг к другу, при этом они смотрят в камеру. Чтобы избежать пересудов со стороны своих недоброжелателей, в комментарии к фотографии исполнитель написал, что публикация была сделана с разрешением его супруги. Также певец добавил, что они всей семьёй любят Веру Брежневу.

Подписчики Костюшкина на снимке в Instagram перепутали Брежневу с Тодоренко

Но подписчики Стаса Костюшкина были уверены, что на фото с их любимцем изображена телеведущая Регина Тодоренко. Многие были удивлены, что это не так. В комментариях под снимком началась настоящая дискуссия по этому поводу. Но несмотря на это, всего за несколько десятков минут публикация собрала много лайков.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жители Владикавказа жалуются медикам на удушье
Первые экземпляры Lada XRay Cross поступили к
Роза Сябитова отметила новоселье и показала дом
В Москве появилось граффити в поддержку "узника
Эксперты объяснили причины необходимости
Звезда «Дома-2» Элина Камирен заявила, как
Подписчики Костюшкина на снимке в Instagram
Сергей Шнуров женился с черного хода и в
В Сети жалуются на заводской дефект тормозов у
В Иркутске из-за тройного ДТП образовалась
Принц Гарри и Меган Маркл выбрали для ребёнка
Дмитрий Тарасов по-прежнему уклоняется от выплаты
Нелли Пшенная рассказала о своей жизни после
Ученые NASA найдут пришельцев в течение пяти лет
Составлен ТОП-3 лучших 3-дверных внедорожников на
Смартфон-слайдер Xiaomi Mi Mix 3 появился в
Сильнейший пожар на заводе "Электроцинк" во
Бездетная Ольга Бузова обратила особое внимание
Ученые установили минимальное количество сна для
Во Франции нашли метеорит весом в полтонны
Подруга Игоря Талькова назвала имя его
Зрители «Дома-2» напомнили тихоне Марине
Учёные обнаружили самую маленькую
Звезда "Жестоких игр" и "Хеллбоя" Сельма Блэр
Голосовой помощник в смартфоне научился
Звезда «Дома-2» Валерий Блюменкранц не хочет
Виктория Романец: "Мой тренер по танцам даже
Genesis увеличил продажи в сентябре на территории
Гей c хлыстом и барабаном: ЦРУ рассекретило
«Не промах»: National Interest высоко оценил
Просмотреть все новости