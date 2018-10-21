Подписчики Костюшкина на снимке в Instagram перепутали Брежневу с Тодоренко





Несколько часов назад в социальной сети Instagram на странице Стаса Костюшкина появился снимок, на котором он запечатлен вместе с Верой Брежневой. Знаменитости стоят рядом и тянут губы друг к другу, при этом они смотрят в камеру. Чтобы избежать пересудов со стороны своих недоброжелателей, в комментарии к фотографии исполнитель написал, что публикация была сделана с разрешением его супруги. Также певец добавил, что они всей семьёй любят Веру Брежневу.Но подписчики Стаса Костюшкина были уверены, что на фото с их любимцем изображена телеведущая Регина Тодоренко. Многие были удивлены, что это не так. В комментариях под снимком началась настоящая дискуссия по этому поводу. Но несмотря на это, всего за несколько десятков минут публикация собрала много лайков.