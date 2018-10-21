В Сети жалуются на заводской дефект тормозов у LADA Vesta





Речь идет о шланге вакуумного усилителя тормозов, который изнашивается существенно быстрее, нежели утверждают производители. Несмотря на то, что замена изношенной детали не является проблемой, по мнению автора теста, это говорит о том, что проектировщики изначально экономили на многих комплектующих. Кроме того, если использовать тормоз с излишней интенсивностью, своевременно не заменив его на новый, он попросту может лопнуть, вследствие чего возникнут ощутимые проблемы при попытке остановки.По мнению автора теста, автомобиль Lada Vesta Sport может иметь подобный дефект. В связи с этим, его покупка становится менее целесообразной, ведь подобная экономия разработчиков может стать причиной ДТП и гибели людей.