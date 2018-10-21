АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-5 самых ожидаемых электрокаров
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

В Сети жалуются на заводской дефект тормозов у LADA Vesta

В сети появилась информация о дефектах тормозов автомобиля Lada Vesta. Автолюбитель, проводивший тест данного авто уверяет, что обнаруженная им проблема, которая должна устраняться на стадии сборки, опасна для жизни.

В Сети жалуются на заводской дефект тормозов у LADA Vesta

Речь идет о шланге вакуумного усилителя тормозов, который изнашивается существенно быстрее, нежели утверждают производители. Несмотря на то, что замена изношенной детали не является проблемой, по мнению автора теста, это говорит о том, что проектировщики изначально экономили на многих комплектующих. Кроме того, если использовать тормоз с излишней интенсивностью, своевременно не заменив его на новый, он попросту может лопнуть, вследствие чего возникнут ощутимые проблемы при попытке остановки.

По мнению автора теста, автомобиль Lada Vesta Sport может иметь подобный дефект. В связи с этим, его покупка становится менее целесообразной, ведь подобная экономия разработчиков может стать причиной ДТП и гибели людей.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Подписчики Костюшкина на снимке в Instagram
Сергей Шнуров женился с черного хода и в
В Сети жалуются на заводской дефект тормозов у
В Иркутске из-за тройного ДТП образовалась
Принц Гарри и Меган Маркл выбрали для ребёнка
Дмитрий Тарасов по-прежнему уклоняется от выплаты
Нелли Пшенная рассказала о своей жизни после
Ученые NASA найдут пришельцев в течение пяти лет
Составлен ТОП-3 лучших 3-дверных внедорожников на
Смартфон-слайдер Xiaomi Mi Mix 3 появился в
Сильнейший пожар на заводе "Электроцинк" во
Бездетная Ольга Бузова обратила особое внимание
Ученые установили минимальное количество сна для
Во Франции нашли метеорит весом в полтонны
Подруга Игоря Талькова назвала имя его
Зрители «Дома-2» напомнили тихоне Марине
Учёные обнаружили самую маленькую
Звезда "Жестоких игр" и "Хеллбоя" Сельма Блэр
Голосовой помощник в смартфоне научился
Звезда «Дома-2» Валерий Блюменкранц не хочет
Виктория Романец: "Мой тренер по танцам даже
Genesis увеличил продажи в сентябре на территории
Гей c хлыстом и барабаном: ЦРУ рассекретило
«Не промах»: National Interest высоко оценил
Всего за три дня на туалет для котов Footloose
Легендарная компания Jawa выпускает новый мотоцикл
В Великобритании женщина-пилот в шторм посадила
Страстные объятия Анны Седоковой и Дмитрия
Цитрусовые фрукты помогают снизить риск развития
Эксперты рассказали об иллюзиях водителей на
Просмотреть все новости