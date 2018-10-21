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Эксперты назвали ТОП-5 самых ожидаемых электрокаров
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Составлен ТОП-3 лучших 3-дверных внедорожников на рынке России

Эксперты составили ТОП-3 лучших 3-х дверных внедорожников, доступных для приобретения на территории России. В данный список вошли исключительно те автомобили, которые отлично чувствуют себя на бездорожье, а не кроссоверы, которые предназначены в большей степени для городского использования.

Составлен ТОП-3 лучших 3-дверных внедорожников на рынке России

Третье место занимает Lada 4x4 Bronto. Оригинальная версия тоже хороша, однако данная модификация обладает повышенными характеристиками проходимости, включая мощную подвеску, а также дорожный просвет в 240 мм. Двигатель объемом 1,7 литров обеспечивает мощность 83 л.с. Второе место достается Suzuki Jimny с 1,3-литровым двигателем мощностью 85 л.с. Рамное шасси, легкий вес и полный привод позволяют данному авто с легкостью преодолевать серьезные препятствия. В скором времени ожидается модификация нового поколения.

Составлен ТОП-3 лучших 3-дверных внедорожников на рынке России

На первом месте Jeep Wrangler Rubicon. Стоимость автомобиля выше, чем у двух предыдущих участников, однако это с лихвой окупается мощностью его 2-литрового турбированного двигателя, которая составляет 272 л.с. Благодаря этому автомобиль идеально подходит для преодоления серьезных препятствий, а также будет востребован даже в условиях города.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:32

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