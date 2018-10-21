Бездетная Ольга Бузова обратила особое внимание на дочь Даны Борисовой





Несколько часов назад популярная ведущая Дана Борисова похвасталась в личном инста-блоге серией свежих фотографий, под которыми сообщила интернет-пользователям, что на днях стала главной героиней одного из будущих выпусков телешоу «Бородина против Бузовой».Знаменитость решила не рассказывать, что именно они обсуждали в студии телепроекта «Дом-2», но подчеркнула, что у них получилось не только невероятно веселое шоу, но и жизненное, и даже поучительное. Как оказалось, на съемках новой серии телепрограммы «Бородина против Бузовой» присутствовала и одиннадцатилетняя наследница Даны Борисовой – Полина Аксенова.Интернет-пользователи убеждены, что несовершеннолетней девочке не чего делать на программе, где то и дело «промывают косточки» и «роются в чужом грязном белье». Также многим фолловерам бросилось в глаза то, как бездетная Ольга Бузова проявляет внимание Полине, ведь даже после съемок телешоу поющая телеведущая продолжила обнимать малышку и сделала с девочкой очень много фотографий.На данный момент поклонники Даны Борисовой волнуются за то, что преданная Денисом Лебедевым Ольга Бузова уже потеряла надежду когда-нибудь познать радость материнства, поэтому и пытается подружиться с чужими детьми. Следует отметить, что подобный расклад пользователей Сети является вполне вероятным, ведь сейчас в Интернете довольно часто поднимается тема о бесплодии начинающей исполнительницы.К слову, по-прежнему многие недоброжелатели Ольги Бузовой уверены в том, что Дмитрий Тарасов променял телеведущую «Дома-2» на Анастасию Костенко из-за проблем со здоровьем и невозможности подарить ему такого желанного наследника.