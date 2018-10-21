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Бездетная Ольга Бузова обратила особое внимание на дочь Даны Борисовой

Известнейшая певица и телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова может рассорить маму и дочку, предупреждают Дану Борисову ее верные поклонники.

Несколько часов назад популярная ведущая Дана Борисова похвасталась в личном инста-блоге серией свежих фотографий, под которыми сообщила интернет-пользователям, что на днях стала главной героиней одного из будущих выпусков телешоу «Бородина против Бузовой».

Бездетная Ольга Бузова обратила особое внимание на дочь Даны Борисовой

Знаменитость решила не рассказывать, что именно они обсуждали в студии телепроекта «Дом-2», но подчеркнула, что у них получилось не только невероятно веселое шоу, но и жизненное, и даже поучительное. Как оказалось, на съемках новой серии телепрограммы «Бородина против Бузовой» присутствовала и одиннадцатилетняя наследница Даны Борисовой – Полина Аксенова.

Интернет-пользователи убеждены, что несовершеннолетней девочке не чего делать на программе, где то и дело «промывают косточки» и «роются в чужом грязном белье». Также многим фолловерам бросилось в глаза то, как бездетная Ольга Бузова проявляет внимание Полине, ведь даже после съемок телешоу поющая телеведущая продолжила обнимать малышку и сделала с девочкой очень много фотографий.

На данный момент поклонники Даны Борисовой волнуются за то, что преданная Денисом Лебедевым Ольга Бузова уже потеряла надежду когда-нибудь познать радость материнства, поэтому и пытается подружиться с чужими детьми. Следует отметить, что подобный расклад пользователей Сети является вполне вероятным, ведь сейчас в Интернете довольно часто поднимается тема о бесплодии начинающей исполнительницы.

Бездетная Ольга Бузова обратила особое внимание на дочь Даны Борисовой

К слову, по-прежнему многие недоброжелатели Ольги Бузовой уверены в том, что Дмитрий Тарасов променял телеведущую «Дома-2» на Анастасию Костенко из-за проблем со здоровьем и невозможности подарить ему такого желанного наследника.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:00

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