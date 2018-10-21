Ученые NASA найдут пришельцев в течение пяти лет





По утверждению Поупа, найти признаки внеземной жизни удастся в пределах Солнечной системы. Некоторые сотрудники NASA не отрицают правдивости заявлений известного исследователя, напротив, они считают это вполне вероятным исходом, подразумевая большую вероятность обнаружения в Солнечной системе образцов жизни растительного или микробиологического характера.Заявления Ника Поупа базируются на результатах изучения многочисленных случаев появления НЛО. Несмотря на то, что правдивость исследуемых аналитиком явлений не была установлена, многие ученые признают сделанные им выводы.По мнению многих сотрудников NASA и самого Поупа, обнаружение пришельцев позволит науке существенно продвинуться вперед.