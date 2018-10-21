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Зрители «Дома-2» напомнили тихоне Марине Африкантовой о предательстве дружбы с Ольгой Рапунцель

Телезрители реалити-шоу «Дом-2» решили припомнить скромнице Марине Африкантовой, как она когда-то предала дружбу и подло поступила с Ольгой Рапунцель и Дмитрием Дмитренко.

Не секрет, что соперничество потенциальных конкурсантов на победу в конкурсе «Человек года 2018» продолжает набирать обороты. На днях в центре скандала вокруг московской недвижимости оказалось «брендовое» семейство «Дома-2» Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко. Отметим, что парочка выбыла из борьбы на прошлой неделе, однако, как выяснилось, затаила обиду на прочих участников проекта.

Зрители «Дома-2» напомнили тихоне Марине Африкантовой о предательстве дружбы с Ольгой Рапунцель

Впрочем, как оказалось, немало жалоб и претензий накопилось и к самому семейству. Так, к примеру, против нападок Оли и Дмитрия в свой адрес выступил Виктор Литвинов. Да и возлюбленному Африкантовой – Роману Капаклы не очень понравились нелестные высказывания «брендовой» четы. И даже тихоня Марина подчеркнула, что ее очень задели наезды друзей Рапунцель и Дмитренко.

Сейчас же преданные поклонники Ольги и Дмитрия принялись заступаться за своих любимчиков, припоминая Марине Африкантовой ее собственные ошибки, из-за которых блондинку вряд ли можно величать подругой семейства Рапунцель и Дмитренко.

Телезрители решили напомнить забывчивой Марине, что в свое время она не только предала дружбу с Ольгой Рапунцель и Дмитрием Дмитренко, но и подло поступила с четой. Дело в том, что в конкурсе «Свадьба на миллион» Африкантова поддержала не свою «подругу», а Александру Артемову и Евгения Кузина. А за спиной у друзей блондинка собирала слухи и поддерживала издевательства над парочкой Ивана Барзикова.

Зрители «Дома-2» напомнили тихоне Марине Африкантовой о предательстве дружбы с Ольгой Рапунцель

«Мариночка, ты снова в дружбу решила поиграть? Что забыла, когда была с Чуевым, как перед конкурсом «Свадьба на Миллион» поддерживала Кузина и Артемову? Забыла, как сплетничала про Олю и Диму? Издевалась с Барзиковым над Рапунцель и Дмитренко?» - припомнил Марине Африкантовой ее предательство один из телезрителей «Дома-2».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:31

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