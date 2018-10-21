Смартфон-слайдер Xiaomi Mi Mix 3 появился в крупном онлайн-магазине





На текущий момент неизвестно, благодаря чему стоимость смартфона достигла отметки 1443 долларов или в эквиваленте 94 508 рублей. Вероятно, цена будет скорректирована после официального начала продаж, которое состоится 25 октября. Двойная фронтальная камера устройства будет иметь разрешение 24 Мп. Дополнительные характеристики слайдера остаются неизвестными, однако некоторые эксперты утверждают, что он будет оснащен мощным процессором Snapdragon 845 от Qualcomm. Сканер отпечатков пальцев будет расположен под экраном, а объем оперативной памяти составит 10 ГБ.Источники утверждают, что размер монитора Xiaomi Mi Mix 3 составит 2340х1080 пикселей при 6-дюймовой диагонали. Также слайдер будет оснащен поддержкой сотовой связи нового поколения.