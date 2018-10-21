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Звезда "Жестоких игр" и "Хеллбоя" Сельма Блэр борется с рассеянным склерозом

Звезда "Жестоких игр" и "Хеллбоя" Сельма Блэр рассказала, что медики диагностировали у нее рассеянный склероз. Соответствующий пост появился на страннице знаменитости в социальной сети Instagram.

Звезда "Жестоких игр" и "Хеллбоя" Сельма Блэр борется с рассеянным склерозом

Сельма Блэр старается ежедневно публиковать фотографии и видео в Instagram. Актриса держит своих преданных поклонников в курсе всего, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад на странице Сельмы Блэр появился большой пост, в котором рассказала о том, что медики поставили ей неутешительный диагноз. Актриса сообщила, что иногда она падает, а ее память туманна. Знаменитость написала, что она могла даже не догадываться о рассеянном склерозе. На данный момент болезнь сильно обострилась. В конце своего поста она поблагодарила коллег и поклонников за поддержку.

Звезда "Жестоких игр" и "Хеллбоя" Сельма Блэр борется с рассеянным склерозом

Подписчики выразили свое беспокойство за здоровье актрисы и написали ей, чтобы она берегла себя. Также некоторые спросили, когда они смогут увидеть ее на своих экранах в новом проекте.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:07

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