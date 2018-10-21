АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-5 самых ожидаемых электрокаров
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

Звезда «Дома-2» Валерий Блюменкранц не хочет видеться с дочкой Бетти

Эпатажный участник скандально-известного телепроекта «Дом-2» Валерий Блюменкранц не горит желанием общаться с единственной наследницей, дочкой Бетти.

Несколько дней назад Тата Абрамсон и Валерий Блюменкранц перестали официально быть супругами. Сейчас же бывших влюбленных то и дело забрасывают вопросами о том, как они планируют воспитывать общую дочь Бетти.

Звезда «Дома-2» Валерий Блюменкранц не хочет видеться с дочкой Бетти

По словам молодой мамочки, малышка будет жить с ней. Запрещать общаться Валерию с дочкой Тата не видит смысла, поэтому готова разрешать экс-возлюбленному видеть девочку по первому его желанию. Правда, Абрамсон подчеркнула, что Блюменкранц не горит желанием общаться с Бетти.

На днях бывшая участница «Дома-2» вышла в прямой эфир на своей страничке в Instagram, в котором заявила, что в эфирах реалити-шоу говорят неправду по поводу того, что она якобы запрещает видеться Валерию с Бетти. Блондинка отметила, что это клевета и ложь, которая исходит от самого Блюменкранца.

Также Тата Абрамсон отметила, что ее бывший супруг подговорил некоторых участников «Дома-2», которые теперь поддерживают Валерия. В пример молодая мамочка привела Александру Черно, заявившую на днях на Лобном месте, что Блюменкранцу запрещают общаться с единственной дочерью и даже не отвечают на его звонки и сообщения.

Звезда «Дома-2» Валерий Блюменкранц не хочет видеться с дочкой Бетти

Валерий Блюменкранц продолжает с экранов в адрес бывшей супруги высказывать настолько много грязи, что время от времени, по словам Таты, ей становится обидно за себя и те чувства, которые она ранее испытывала к своему избраннику.

«Когда становится грустно, я стараюсь побыстрее с Бетти вырваться куда-то..Не хочу, чтобы мое унылое состояние как-то отражалось на ней, да и вообще грустную маму ребенок не должен видеть!» - заявила Тата Абрамсон (Блюменкранц) в прямом эфире своим фанатам.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:51

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бездетная Ольга Бузова обратила особое внимание
Ученые установили минимальное количество сна для
Во Франции нашли метеорит весом в полтонны
Подруга Игоря Талькова назвала имя его
Зрители «Дома-2» напомнили тихоне Марине
Учёные обнаружили самую маленькую
Звезда "Жестоких игр" и "Хеллбоя" Сельма Блэр
Голосовой помощник в смартфоне научился
Звезда «Дома-2» Валерий Блюменкранц не хочет
Виктория Романец: "Мой тренер по танцам даже
Genesis увеличил продажи в сентябре на территории
Гей c хлыстом и барабаном: ЦРУ рассекретило
«Не промах»: National Interest высоко оценил
Всего за три дня на туалет для котов Footloose
Легендарная компания Jawa выпускает новый мотоцикл
В Великобритании женщина-пилот в шторм посадила
Страстные объятия Анны Седоковой и Дмитрия
Цитрусовые фрукты помогают снизить риск развития
Эксперты рассказали об иллюзиях водителей на
Ford официально подтверждает, что новые модели
72-летнего индийца до смерти забросали кирпичами
Одноплатный ПК Geniatech XPI-S905X оснастят
Компания Dongfeng объявила про выход на рынок
Кристина Асмус показала, как ее дочка скучает по
Xiaomi Mi 8 Lite на 8 Гб засветился в новом цвете
Ученые обнаружили на больничных простынях опасные
Бета-тест Artifact начнется 19 ноября
Дебют нового электрокроссовера Kia Soul EV
Стоматологи назвали фрукт, защищающий зубы от
В Чили туристы сняли на видео НЛО в виде
Просмотреть все новости