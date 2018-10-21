Звезда «Дома-2» Валерий Блюменкранц не хочет видеться с дочкой Бетти

«Когда становится грустно, я стараюсь побыстрее с Бетти вырваться куда-то..Не хочу, чтобы мое унылое состояние как-то отражалось на ней, да и вообще грустную маму ребенок не должен видеть!» - заявила Тата Абрамсон (Блюменкранц) в прямом эфире своим фанатам.





Несколько дней назад Тата Абрамсон и Валерий Блюменкранц перестали официально быть супругами. Сейчас же бывших влюбленных то и дело забрасывают вопросами о том, как они планируют воспитывать общую дочь Бетти.По словам молодой мамочки, малышка будет жить с ней. Запрещать общаться Валерию с дочкой Тата не видит смысла, поэтому готова разрешать экс-возлюбленному видеть девочку по первому его желанию. Правда, Абрамсон подчеркнула, что Блюменкранц не горит желанием общаться с Бетти.На днях бывшая участница «Дома-2» вышла в прямой эфир на своей страничке в Instagram, в котором заявила, что в эфирах реалити-шоу говорят неправду по поводу того, что она якобы запрещает видеться Валерию с Бетти. Блондинка отметила, что это клевета и ложь, которая исходит от самого Блюменкранца.Также Тата Абрамсон отметила, что ее бывший супруг подговорил некоторых участников «Дома-2», которые теперь поддерживают Валерия. В пример молодая мамочка привела Александру Черно, заявившую на днях на Лобном месте, что Блюменкранцу запрещают общаться с единственной дочерью и даже не отвечают на его звонки и сообщения.Валерий Блюменкранц продолжает с экранов в адрес бывшей супруги высказывать настолько много грязи, что время от времени, по словам Таты, ей становится обидно за себя и те чувства, которые она ранее испытывала к своему избраннику.