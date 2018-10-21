Ученые установили минимальное количество сна для эффективной работы мозга





Добровольцам предложили следовать разным моделям сна, после чего эффективность работы их мозга подлежала тщательной проверке. Стоит отметить, что эксперимент был проведен не в лабораторных условиях, благодаря чему точность данных предельно велика. Ученые отмечают, что 7 или 8-часовой сон, как и считалось ранее, является оптимальным. При понижении или превышении данного временного лимита нарушаются когнитивные и коммуникативные проблемы, а также провалы в кратковременной памяти.В скором времени исследователи из Western University планируют продолжить эксперимент. Новой целью ученых станет выяснение влияние сна на старение, а также изучение различий в этом процессе между мужчинами и женщинами.