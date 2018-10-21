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Во Франции нашли метеорит весом в полтонны

Исследователи в начале октября нашли на северо-востоке Франции метеорит, имеющий вес в полтонны. Данное космическое тело залегало на глубине около одного метра.

Во Франции нашли метеорит весом в полтонны

По заявлениям экспертов, астероид, который нашли в районе коммуны Ле-Мон-Дье, прибыл из космоса около 55 тысяч лет назад. Данный космический объект является самым большим метеоритом из всех, которые когда-либо находили во Франции. Согласно предварительной оценке экспертов, "космический путешественник" весом в 435 килограмм состоит практически полностью из железа, а также обладает мелкими вкраплениями фосфора, кобальта, никеля.

Во Франции нашли метеорит весом в полтонны

Пока отсутствует информация о природе космического тела, частью которого являлся астероид. Эксперты продолжают изучать уникальную находку. После завершения исследования этот объект появится в экспозиции, входящей в Национальный музей естественной истории Франции.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:40

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