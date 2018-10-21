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Учёные обнаружили самую маленькую галактику-каннибала

Ученые из Университета Ла-Лагуна и Канарского института астрофизики установили факт галактического каннибализма. Одна из маленьких галактик-спутников Млечного пути, по мнению экспертов, однажды поглотила собственного соседа.

Учёные обнаружили самую маленькую галактику-каннибала

К такому выводу ученые пришли благодаря анализу положения в ней небесных тел. Тогда как синие звезды движутся по упорядоченной траектории, красные беспорядочно разбросаны по огромной площади. Такое было бы невозможно без галактического каннибализма в связи с тем, что галактики являются достаточно упорядоченными объектами. По мнению специалистов, жертва поглощения была еще меньше по размерам, нежели тот, кто ее "съел". Кроме того, в центре сформировавшейся системы имеется некое кольцо из звезд, вращающееся быстрее остальных, что также говорит о столкновении галактик в прошлом.

Отмечается, что несмотря на каннибализм, галактика не стала существенно больше. На текущий момент в ней примерно в 100 тысяч раз меньше масс Солнца, нежели в млечном пути. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:20

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