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Голосовой помощник в смартфоне научился распознавать беззвучную речь

Китайские учёные добавили в смартфон инновационную технологию, позволяющую голосовому ассистенту распознавать абсолютно беззвучную речь. Данная технология разработана специалистами Университета Цинхуа.

Голосовой помощник в смартфоне научился распознавать беззвучную речь

Голосовой помощник считывает движения губ пользователя гаджета, понимая произносимую речь, даже если её не слышно. Для начала пользования данным ассистентом требуется в камеру проговорить определённый приказ либо запрос. Потом приложение автоматически анализирует положение губ, фиксируя 20 основных точек при движении рта. Данным приложением используются продвинутые современные алгоритмы свёрточной нейросети, сопоставляющие полученную информацию с существующей базой человеческой мимики, определяя сказанные слова человека с большой точностью.


Учёные в будущем собираются перенести эту технологию на смартфоны, потому что процедуру распознавания беззвучной речи в настоящее время вследствие сложности процесса могут осуществить только при соединении устройства с достаточно мощным персональным компьютером.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:00

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