Голосовой помощник в смартфоне научился распознавать беззвучную речь





Голосовой помощник считывает движения губ пользователя гаджета, понимая произносимую речь, даже если её не слышно. Для начала пользования данным ассистентом требуется в камеру проговорить определённый приказ либо запрос. Потом приложение автоматически анализирует положение губ, фиксируя 20 основных точек при движении рта. Данным приложением используются продвинутые современные алгоритмы свёрточной нейросети, сопоставляющие полученную информацию с существующей базой человеческой мимики, определяя сказанные слова человека с большой точностью.Учёные в будущем собираются перенести эту технологию на смартфоны, потому что процедуру распознавания беззвучной речи в настоящее время вследствие сложности процесса могут осуществить только при соединении устройства с достаточно мощным персональным компьютером.