Голосовой помощник в смартфоне научился распознавать беззвучную речь
Китайские учёные добавили в смартфон инновационную технологию, позволяющую голосовому ассистенту распознавать абсолютно беззвучную речь. Данная технология разработана специалистами Университета Цинхуа.
Голосовой помощник считывает движения губ пользователя гаджета, понимая произносимую речь, даже если её не слышно. Для начала пользования данным ассистентом требуется в камеру проговорить определённый приказ либо запрос. Потом приложение автоматически анализирует положение губ, фиксируя 20 основных точек при движении рта. Данным приложением используются продвинутые современные алгоритмы свёрточной нейросети, сопоставляющие полученную информацию с существующей базой человеческой мимики, определяя сказанные слова человека с большой точностью.
Учёные в будущем собираются перенести эту технологию на смартфоны, потому что процедуру распознавания беззвучной речи в настоящее время вследствие сложности процесса могут осуществить только при соединении устройства с достаточно мощным персональным компьютером.
Голосовой помощник считывает движения губ пользователя гаджета, понимая произносимую речь, даже если её не слышно. Для начала пользования данным ассистентом требуется в камеру проговорить определённый приказ либо запрос. Потом приложение автоматически анализирует положение губ, фиксируя 20 основных точек при движении рта. Данным приложением используются продвинутые современные алгоритмы свёрточной нейросети, сопоставляющие полученную информацию с существующей базой человеческой мимики, определяя сказанные слова человека с большой точностью.
Учёные в будущем собираются перенести эту технологию на смартфоны, потому что процедуру распознавания беззвучной речи в настоящее время вследствие сложности процесса могут осуществить только при соединении устройства с достаточно мощным персональным компьютером.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:00