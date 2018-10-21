Страстные объятия Анны Седоковой и Дмитрия Борисова попали в кадр





В Сети появились многочисленные фото из московского клуба Modus, где Анна Седокова недавно выступала с концертом. Ее «группой поддержки» стали известные медийные лица, включая Аллу Михееву, Марину Ким, Анатолия Цоя и Дмитрия Борисова. С последним у Анны возник роман, о чем убежденно заявили некоторые ее фанаты.Поводом для этих предположений стали жаркие объятия и откровенные позы Анны Седоковой и Дмитрия Борисова, которые без стеснения демонстрировали на камеру взаимную симпатию.