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Страстные объятия Анны Седоковой и Дмитрия Борисова попали в кадр

Страстные объятия Анны Седоковой и Дмитрия Борисова попали в кадр и стали поводом для новой волны слухов о личной жизни известной российской певицы. Светская тусовка с новой силой принялась обсуждать возможность романа между исполнительницей и популярным телеведущим.

Страстные объятия Анны Седоковой и Дмитрия Борисова попали в кадр

В Сети появились многочисленные фото из московского клуба Modus, где Анна Седокова недавно выступала с концертом. Ее «группой поддержки» стали известные медийные лица, включая Аллу Михееву, Марину Ким, Анатолия Цоя и Дмитрия Борисова. С последним у Анны возник роман, о чем убежденно заявили некоторые ее фанаты.

Поводом для этих предположений стали жаркие объятия и откровенные позы Анны Седоковой и Дмитрия Борисова, которые без стеснения демонстрировали на камеру взаимную симпатию.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:00

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