Страстные объятия Анны Седоковой и Дмитрия Борисова попали в кадр
Страстные объятия Анны Седоковой и Дмитрия Борисова попали в кадр и стали поводом для новой волны слухов о личной жизни известной российской певицы. Светская тусовка с новой силой принялась обсуждать возможность романа между исполнительницей и популярным телеведущим.
В Сети появились многочисленные фото из московского клуба Modus, где Анна Седокова недавно выступала с концертом. Ее «группой поддержки» стали известные медийные лица, включая Аллу Михееву, Марину Ким, Анатолия Цоя и Дмитрия Борисова. С последним у Анны возник роман, о чем убежденно заявили некоторые ее фанаты.
Поводом для этих предположений стали жаркие объятия и откровенные позы Анны Седоковой и Дмитрия Борисова, которые без стеснения демонстрировали на камеру взаимную симпатию.
В Сети появились многочисленные фото из московского клуба Modus, где Анна Седокова недавно выступала с концертом. Ее «группой поддержки» стали известные медийные лица, включая Аллу Михееву, Марину Ким, Анатолия Цоя и Дмитрия Борисова. С последним у Анны возник роман, о чем убежденно заявили некоторые ее фанаты.
Поводом для этих предположений стали жаркие объятия и откровенные позы Анны Седоковой и Дмитрия Борисова, которые без стеснения демонстрировали на камеру взаимную симпатию.