72-летнего индийца до смерти забросали кирпичами обезьяны





Инцидент случился в районе города Тикри, где пожилой мужчина по имени Дхарампал Сингх хотел собрать в лесном массиве хворост. Но стая агрессивных обезьян атаковала старика, забросав его с деревьев кирпичами.Мужчина получил множественные травмы, сумел дойти до города, но скончался на больничной койке. Врачи подсчитали на его теле не менее 20 попаданий.Местные жители неоднократно жалуются на случаи нападения хвостатых хищников. Но власти ничего с этим не могут поделать, поскольку данный вид является охраняемым в стране.