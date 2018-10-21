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72-летнего индийца до смерти забросали кирпичами обезьяны

72-летний житель индийского штата Уттар-Прадеш стал жертвой стаи обезьян, которые забросали его кирпичами до смерти.

Инцидент случился в районе города Тикри, где пожилой мужчина по имени Дхарампал Сингх хотел собрать в лесном массиве хворост. Но стая агрессивных обезьян атаковала старика, забросав его с деревьев кирпичами.

72-летнего индийца до смерти забросали кирпичами обезьяны

Мужчина получил множественные травмы, сумел дойти до города, но скончался на больничной койке. Врачи подсчитали на его теле не менее 20 попаданий.

Местные жители неоднократно жалуются на случаи нападения хвостатых хищников. Но власти ничего с этим не могут поделать, поскольку данный вид является охраняемым в стране.



 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 06:58

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