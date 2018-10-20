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Ольга Рапунцель критикует "Дом-2" из-за обиды на низкие гонорары

Участница проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель никак не может успокоиться. Она игнорирует возможность возвращения в конкурс, продолжая каждый день критиковать ведущих и участников реалити-шоу, отрицая при этом, что проект буквально содержит всю её семью.

Ольга Рапунцель критикует "Дом-2" из-за обиды на низкие гонорары

Причиной подобного поведения зрители считают в разы большие заработки сестры Рапунцель – Алёны Савкиной. Согласно данным полученным в СМИ, появилась информация о суммах гонораров Ольги. Новорожденная дочь Василиса за неполных 6 месяцев принесла своим родителям порядка 300 000 рублей, и это без учёта 1 миллиона рублей, полученных после родов.

А вот её сестре Алёне может достаться совсем не малая денежная сумма в районе 3 млн рублей за роды. Причём уже сейчас заработано на сыне не менее 450 тысяч рублей.

Несомненно, что этот факт так беспокоит Ольгу Рапунцель, что она решила идти войной против всего проекта.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:37

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