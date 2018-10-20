Ольга Рапунцель критикует "Дом-2" из-за обиды на низкие гонорары

Причиной подобного поведения зрители считают в разы большие заработки сестры Рапунцель – Алёны Савкиной. Согласно данным полученным в СМИ, появилась информация о суммах гонораров Ольги. Новорожденная дочь Василиса за неполных 6 месяцев принесла своим родителям порядка 300 000 рублей, и это без учёта 1 миллиона рублей, полученных после родов.А вот её сестре Алёне может достаться совсем не малая денежная сумма в районе 3 млн рублей за роды. Причём уже сейчас заработано на сыне не менее 450 тысяч рублей.Несомненно, что этот факт так беспокоит Ольгу Рапунцель, что она решила идти войной против всего проекта.