"Керченский стрелок" готовил нападение на колледж с января 2017 года





Трагический инцидент случился 17 октября, когда учащийся четвертого курса устроил стрельбу и осуществил подрыв взрывного устройства. Согласно последним сведениям, от рук восемнадцатилетнего подростка пострадало свыше 50 человек, а 20 человек погибли. Против нападавшего возбуждено уголовное дело по статье "убийство".Будущий "керченский стрелок" в сентябре прошел все медицинские комиссии, включая проверку у психиатра. Ему выдали разрешение на хранение оружия, а перед этим обучали обращению с оружием в симферопольском центре подготовки.