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"Керченский стрелок" готовил нападение на колледж с января 2017 года

"Керченский стрелок" готовил нападение на колледж с января 2017 года и действововал в одиночку. Соответствующий вывод сделали представители правоохранительных органов.

"Керченский стрелок" готовил нападение на колледж с января 2017 года

Трагический инцидент случился 17 октября, когда учащийся четвертого курса устроил стрельбу и осуществил подрыв взрывного устройства. Согласно последним сведениям, от рук восемнадцатилетнего подростка пострадало свыше 50 человек, а 20 человек погибли. Против нападавшего возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Будущий "керченский стрелок" в сентябре прошел все медицинские комиссии, включая проверку у психиатра. Ему выдали разрешение на хранение оружия, а перед этим обучали обращению с оружием в симферопольском центре подготовки.



 
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Общество / Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:08

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